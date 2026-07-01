У РФ масово запускають дрони: Зеленський попередив, що очікує на Україну вночі

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Кречмаровская Наталия
Росія близько двох тижнів готувала масований обстріл України. Президент України Володимир Зеленський попередив українців про загрозу удару уже цієї ночі.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Зеленський звернувся до людей в Україні та попросив бути особливо обережними.
Зазначимо, що моніторингові канали повідомили, що відмічено масові пуски ударних дронів з території Росії. Це може вказувати на масовану повітряну атаку цієї ночі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами військового експерта Романа Світана, у ворога все було готово до обстрілу ще у позаминулі вихідні. За його словами, удар зсували через зовнішні причини.
За його словами, росіяни можуть використати під час цієї атаки до сотні ракет, до тисячі безпілотників. При цьому, зазначив експерт, це будуть не “шахеди”. Їх, пояснив, уже давно не використовують, замінили на “Герані”.
Експерт зазначив, що основне завдання — задимити Україну. Намагатимуться зупинити нашу логістику, десь пов'язану знову ж таки з перевезенням того ж палива. Це вже видно по обстрілах АЗС у прифронтових містах. Битимуть також по енергогенерації.