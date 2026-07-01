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У РФ масово запускають дрони: Зеленський попередив, що очікує на Україну вночі

Масована повітряна атака, ймовірно, буде цієї ночі

1 липня 2026, 20:29
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Кречмаровская Наталия

Росія близько двох тижнів готувала масований обстріл України. Президент України Володимир Зеленський попередив українців про загрозу удару уже цієї ночі. 

У РФ масово запускають дрони: Зеленський попередив, що очікує на Україну вночі

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

“Сьогодні є інформація про черговий російський масований удар — є відповідні дані від нашої розвідки. І одразу після цього нашого спілкування я повертаюся в Україну”, — повідомив президент України. 

Зеленський звернувся до людей в Україні та попросив бути особливо обережними. 

“Бережіть себе, свої сім’ї, дітей, обов’язково користуйтеся укриттями та зважайте на сигнали повітряної тривоги в Україні. Ми знаємо, що Путін уже певний час готував масований удар по Україні. Цієї ночі – саме така загроза”, — попередив Зеленський. 

Зазначимо, що моніторингові канали повідомили, що відмічено масові пуски ударних дронів з території Росії. Це може вказувати на масовану повітряну атаку цієї ночі. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами військового експерта Романа Світана, у ворога все було готово до обстрілу ще у позаминулі вихідні. За його словами, удар зсували через зовнішні причини. 

За його словами,  росіяни можуть використати під час цієї атаки до сотні ракет, до тисячі безпілотників. При цьому, зазначив експерт, це будуть не “шахеди”. Їх, пояснив, уже давно не використовують, замінили на “Герані”. 

Експерт зазначив, що основне завдання — задимити Україну. Намагатимуться зупинити нашу логістику, десь пов'язану знову ж таки з перевезенням того ж палива. Це вже видно по обстрілах АЗС у прифронтових містах. Битимуть також по енергогенерації.




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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19706
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