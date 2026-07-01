В РФ массово запускают дроны: Зеленский предупредил, что ожидает Украину ночью

Россия около двух недель готовила массированный обстрел Украины. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев об угрозе удара уже этой ночью.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

"Сегодня есть информация об очередном российском массированном ударе — есть соответствующие данные нашей разведки. И сразу после этого нашего общения я возвращаюсь в Украину", — сообщил президент Украины.

Зеленский обратился к людям в Украине и попросил быть особенно осторожными.

"Берегите себя, свои семьи, детей, обязательно пользуйтесь укрытиями и учитывайте сигналы воздушной тревоги в Украине. Мы знаем, что Путин уже некоторое время готовил массированный удар по Украине. Этой ночью именно такая угроза", — предупредил Зеленский.

Отметим, что мониторинговые каналы сообщили, что отмечены массовые пуски ударных дронов с территории России. Это может указывать на массированную воздушную атаку этой ночью.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам военного эксперта Романа Свитана, у врага все было готово к обстрелу еще в позапрошлые выходные. По его словам, удар сдвигали по внешним причинам.

По его словам, россияне могут использовать во время этой атаки до сотни ракет, до тысячи беспилотников. При этом, отметил эксперт, это будут не "шахеды". Их, объяснил, уже давно не используют, заменили "Геранями".

Эксперт отметил, что основная задача – задымить Украину. Пытаются остановить нашу логистику, где-то связанную опять же с перевозкой того же топлива. Это уже видно по обстрелам АЗС в прифронтовых городах. Будут также по энергогенерации.



