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Полетить до 100 ракет та до 1000 дронів: українців попередили, куди битиме ворог

Експерт Світан розповів про головні цілі обстрілу РФ і скільки ракет та дронів може задіяти ворог

1 липня 2026, 20:12
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Кречмаровская Наталия

Росія підготувалася до наступного масованого обстрілу — моніторингові канали попередили про загрозу уже найближчої ночі. 

Полетить до 100 ракет та до 1000 дронів: українців попередили, куди битиме ворог

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що у ворога все було готово до обстрілу ще у позаминулі вихідні. За його словами, удар зсували через зовнішні причини. 

“Кількість ракет більше обмежена не виробництвом чи перебуванням складі, а можливістю пускових установок їх запускати”, — зазначив експерт. 

За його словами,  росіяни можуть використати під час цієї атаки до сотні ракет, до тисячі безпілотників. При цьому, зазначив експерт, це будуть не “шахеди”. Їх, пояснив, уже давно не використовують, замінили на “Герані”. 

"Основне завдання — задимити Україну. Намагатимуться зупинити нашу логістику, десь пов'язану знову ж таки з перевезенням того ж палива. Це вже видно по обстрілах АЗС у прифронтових містах. Битимуть починаючи від АЗС, закінчуючи ударами навіть по непрацюючому НПЗ. Завдаватимуть удари по енергогенерації", — зазначив експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що сьогодні ворожі війська КАБами обстріляли Харків. Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав ударів по Харкову 7 КАБами, влучання були у трьох районах — Київському, Основʼянському та Новобаварському.

"На дану хвилину (17:59, — ред.) відомо про 32-х постраждалих. Загинув один — 15-річний хлопець. На місцях прильотів комунальні служби міста ліквідовують наслідки обстрілів", — підсумував він.

Повідомлялось, що в одному з районів Харкова ворог ударив КАБом по приватному будинку. В Харківській ОДА повідомили, що в Основ'янському районі внаслідок обстрілу виникла пожежа.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=HhN__MVXnWA
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