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Полетит до 100 ракет и до 1000 дронов: украинцев предупредили, куда будет бить враг

Эксперт Свитан рассказал о главных целях обстрела РФ и сколько ракет и дронов может задействовать враг

1 июля 2026, 20:12
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Кречмаровская Наталия

Россия подготовилась к следующему массированному обстрелу — мониторинговые каналы предупредили об угрозе уже в ближайшую ночь.

Полетит до 100 ракет и до 1000 дронов: украинцев предупредили, куда будет бить враг

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что у врага все было готово к обстрелу еще в позапрошлые выходные. По его словам, удар сдвигали по внешним причинам.

"Количество ракет больше ограничено не производством или пребыванием на складе, а возможностью пусковых установок их запускать", — отметил эксперт.

По его словам, россияне могут использовать во время этой атаки до сотни ракет, до тысячи беспилотников. При этом, отметил эксперт, это будут не "шахеды". Их, объяснил, уже давно не используют, заменили "Геранями".

"Основная задача — задымить Украину. Будут пытаться остановить нашу логистику, где-то связанную опять же с перевозкой того же топлива. Это уже видно по обстрелам АЗС в прифронтовых городах. Бить начиная от АЗС, заканчивая ударами даже по неработающему НПЗ. Наносить удары по энергогенерации", — рассказал эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сегодня вражеские войска КАБами обстреляли Харьков. Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удары по Харькову 7 КАБами, попадания были в трех районах — Киевском, Основянском и Новобаварском.

"На данную минуту (17:59, — ред.) известно о 32 пострадавших. Погиб один — 15-летний парень. На местах прилетов коммунальные службы города ликвидируют последствия обстрелов", — подытожил он.

Сообщалось, что в одном из районов Харькова враг ударил КАБом по частному дому. В Харьковской ОГА сообщили, что в Основянском районе в результате обстрела возник пожар.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HhN__MVXnWA
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