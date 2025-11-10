У РФ були чутні сильні вибухи: який важливий об'єкт атакували дрони

Вночі 10 листопада морські дрони атакували порт у російському місті Туапсі. В результаті, ймовірно, пошкоджено один із причалів.

Морські дрони. Фото: з відкритих джерел

Наголошується, що вночі місцеві жителі писали про вибухи у місті, режим безпілотної небезпеки тривав майже 8 годин.

Глава Туапсинського муніципального округу Краснодарського краю Сергій Бойко повідомив про відміну загрози атаки безекіпажних катерів і безпілотників лише о 7:00 ранку за київським часом.

При цьому він відредагував своє початкове повідомлення, прибравши звідти інформацію про БЕК, але вона залишилася у повідомленні Оперативного штабу Краснодарського краю. Міноборони РФ заявляло про 7 збитих дронів над акваторією Чорного моря.

"В акваторії Чорного моря в районі Туапсе нейтралізували чотири БЕК. Один з безекіпажних катерів здетонував поблизу берегової лінії. Ударна хвиля пошкодила скління на другому поверсі двоповерхового будинку, гараж і ангар, що постраждали немає. На місці працюють екстрені служби", — повідомили в Краснодарі.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив удари по російському порту Туапсе.

"У Туапсі вночі підгоріло в порту", — заявив голова ЦПД РНБО.

