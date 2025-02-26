Ночь бавовны в Туапсе и Крыму: Генштаб заявил об атаке дронов и 40 взрывах (ВИДЕО)

Украина подтвердила совместную операцию Сил беспилотных систем, ГУР МО Украины и других подразделений Сил обороны в Краснодарском крае и временно оккупированном Крыму. В ночь на 26 февраля украинские военные ударили по НПЗ и аэродромам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Украинские дроны атаковали НПЗ в Туапсе в ночь на 26 февраля. Фото: Astra (архив)

По сообщению Генштаба, украинские бойцы нанесли удары по ряду стратегических объектов россиян. В частности, нанесли огневое поражение по военным аэродромам "Саки" и "Кача" в Крыму. Также беспилотниками был атакован Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

Сообщается, что Туапсинский НПЗ играет важную роль в наполнении бюджета РФ и военной логистике россиян: Завод осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн в год, более 90% производимых нефтепродуктов поставляться на экспорт. Предприятие также активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

Генштаб добавляет, что в районе НПЗ во время атаки было зафиксировано не менее 40 взрывов. Есть информация о повреждении инфраструктуры завода. Результаты поражения уточняются.

Также украинские беспилотники в ночь на 26 февраля атаковали Крым. Местные каналы сообщали о взрывах в Севастополе, Керчи и Саках на территории временно оккупированного полуострова.

Как писал портал "Комментарии", Силы обороны Украины 17 февраля нанесли высокоточный удар по стратегическим объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры России. В результате успешной операции, в частности, в очередной раз поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. На объекте зафиксирован масштабный пожар. Также под удар попали нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", обеспечивавшие транспортировку горючего для нужд оккупационных войск. В результате поражения они выведены из строя, что существенно усложнит логистику поставок горючего для агрессора отметили украинские военные.

"Комментарии" сообщали, что в ночь на 24 февраля беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России. В Генштабе отметили, что зафиксировано пять взрывов в районе российского завода. Возник пожар в пределах установки первичной переработки нефти.