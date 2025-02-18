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Истерика Медведева была не зря: Генштаб ВСУ подтвердил удар по важным станциям перекачки нефти в России

Ильский НПЗ также снова в огне

18 февраля 2025, 14:03
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Николай Лисицын

Силы обороны Украины 17 февраля  нанесли высокоточный удар по стратегическим объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры России. Об этом сообщает 18 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ. В результате успешной операции, в частности, в очередной раз поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. На объекте зафиксирован масштабный пожар.

Истерика Медведева была не зря: Генштаб ВСУ подтвердил удар по важным станциям перекачки нефти в России

В России снова горит нефтяная промышленность - и так будет до окончания агрессии против Украины. Фото: Astra

"Также под удар попали нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", обеспечивавшие транспортировку горючего для нужд оккупационных войск. В результате поражения они выведены из строя, что существенно усложнит логистику поставок горючего для агрессора", — отметили украинские военные..

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что Силы обороны Украины оставляют за собой право наносить удары по стратегическим объектам, способствующим вооруженной агрессии России. Операции по уничтожению энергетической инфраструктуры, поддерживающей незаконную войну России, будут продолжаться. 

"Украина продолжает бороться за свободу и независимость, уничтожая ресурсы агрессора и ослабляя его военный потенциал", — указали военные.

Об ударах ВСУ по нефтеперекачивающим станциям СМИ писали 17 февраля. Как отмечали "Комментарии", точные попадания ВСУ вызвали приступ истерики у заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Он признал, что украинские беспилотники атаковали насосно-перекачивающую станцию, которая обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума. Медведев пытался поссорить Украину с Европой и США, заявив, что это актив — "отнюдь не российский, и нефть в нем по своему правовому режиму международная". Как утверждает российский чиновник, нефть принадлежит в определенных пропорциях разным компаниям, включая прежде всего американские и европейские.



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Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/21109
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