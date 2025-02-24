Пять эффектных прилетов: Генштаб подтвердил успешный удар по НПЗ в России (ВИДЕО)

В ночь на 24 февраля беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ подтвердивший атаку. Результаты попаданий уточняются.

Украина успешно атаковала Рязанский НПЗ в годовщину российского вторжения. Фото: Генштаб ВСУ

"Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 24 февраля 2025 года нанесли поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области, который задействован в обеспечении оккупационной армии РФ", — сказано в сообщении.

В Генштабе отметили, что зафиксировано пять взрывов в районе российского завода. Возник пожар в пределах установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6. В Генеральном штабе также сообщили, что 23 февраля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ атаковали нефтебазу, вызвав пожар в районе ФГКУ комбината "8 марта" в Тульской области РФ.

По данным "Комментариев", это третья атака на Рязанский НПЗ за месяц. Первый раз дроны ударили по нему 24 января. Тогда пожар возник на эстакаде железнодорожного налива топлива. Загорелся резервуар объемом 20 тыс. тонн и другие емкости. Из-за этого завод был вынужден приостановить отгрузки. Через два дня, 26 января, беспилотники снова атаковали предприятие. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявлял, что "рязанский НПЗ добивается", поскольку он производит топливо для российской военной техники. Завод мощностью 13,7 млн тонн нефти в год принадлежит "Роснефти" и считается одним из крупнейших в России. На него приходится 5% всей нефтепереработки в стране.

Как писал портал "Комментарии", Силы обороны Украины 17 февраля нанесли высокоточный удар по стратегическим объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры России. В результате успешной операции, в частности, в очередной раз поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. На объекте зафиксирован масштабный пожар. Также под удар попали нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", обеспечивавшие транспортировку горючего для нужд оккупационных войск. В результате поражения они выведены из строя, что существенно усложнит логистику поставок горючего для агрессора отметили украинские военные.