В РФ были слышны сильные взрывы: какой важный объект атаковали дроны

Ночью 10 ноября морские дроны атаковали порт в российском городе Туапсе. В результате, вероятно, поврежден один из причалов.

Морские дроны. Фото: из открытых источников

Отмечается, что ночью местные жители писали о взрывах в городе, режим беспилотной опасности продолжался почти 8 часов.

Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров и беспилотников только в 7:00 утра по киевскому времени.

При этом он отредактировал свое первоначальное сообщение, убрав оттуда информацию о БЭК, но она осталась в сообщении Оперативного штаба по Краснодарскому краю. Минобороны РФ заявляло о 7 сбитых дронов над акваторией Черного моря.

"В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и ангар, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", — сообщили в Оперштабе по Краснодарскому краю.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил удары по российскому порту Туапсе.

"В Туапсе ночью подгорело в порту", — заявил глава ЦПД СНБО.

