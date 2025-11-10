В РФ были слышны сильные взрывы: какой важный объект атаковали дроны

Рубрики
Кравцев Сергей
Ночью 10 ноября морские дроны атаковали порт в российском городе Туапсе. В результате, вероятно, поврежден один из причалов.
Морские дроны. Фото: из открытых источников
Отмечается, что ночью местные жители писали о взрывах в городе, режим беспилотной опасности продолжался почти 8 часов.
Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров и беспилотников только в 7:00 утра по киевскому времени.
При этом он отредактировал свое первоначальное сообщение, убрав оттуда информацию о БЭК, но она осталась в сообщении Оперативного штаба по Краснодарскому краю. Минобороны РФ заявляло о 7 сбитых дронов над акваторией Черного моря.
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил удары по российскому порту Туапсе.
