У Раді жорстко висловилися про СЗЧ: «Досить уже загравати з усіма»

Більшість військових, які самовільно залишили військові частини, хочуть повернутися на тилові посади або в підрозділи забезпечення.

Народний депутат Роман Костенко. Фото: з відкритих джерел

Для тих, хто прагне повернутися із СЗЧ, варто розробити чіткі правила, сказав в інтерв’ю "Українській правді" секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Роман Костенко.

Народний депутат наголосив, що вважає СЗЧ зрадою тих, хто протистоїть ворогу на передовій.

"Ми точно не маємо ідеалізувати ситуацію — що от людині маємо створити умови аби тільки вона повернулася. А якщо вона повернеться просто займати місце і отримувати заробітну плату, то навіщо тоді взагалі повертати? Досить уже загравати з усіма. Люди, які пішли, зрадили тих, хто б’ється. 80% втеч — з навчальних центрів, і я вважаю, що за це потрібно карати", — сказав Костенко.

За словами нардепа, влада нині має ухвалювати рішення винятково для збереження країни, а не для самопіару.

"Популярні рішення закінчилися, мабуть, в 2022 році, у січні, коли ми розповідали про те, як будемо смажити шашлики", — додав Костенко.

Як повідомляв портал "Коментарі", військовослужбовці, які після СЗЧ повернулися до батальйонів резерву, направляються до всіх бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом, в тому числі й до ДШВ та штурмових частин. Окрім того, спрощено механізм призначення військовослужбовців, які повернулися після самовільного залишення частини, на посади до нових військових частин. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ після поширення у багатьох бригадах офіційних попереджень, що тепер повернення з СЗЧ можливе виключно до десантно-штурмових або штурмових полків.