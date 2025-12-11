Чи справді до штурмових частин: Генштаб прокоментував зміни у поверненні військових із СЗЧ

Військовослужбовці, які після СЗЧ повернулися до батальйонів резерву, направляються до всіх бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом, в тому числі й до ДШВ та штурмових частин.

Українські військові. Фото: з відкритих джерел

Окрім того, спрощено механізм призначення військовослужбовців, які повернулися після самовільного залишення частини, на посади до нових військових частин. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ після поширення у багатьох бригадах офіційних попереджень, що тепер повернення з СЗЧ можливе виключно до десантно-штурмових або штурмових полків.

У Генштабі наголосили, що змінами "виключено проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус, оперативне командування, вид тощо".

"Документи на призначення подаються напряму від військової частини до Генерального штабу ЗС України. Ці кроки покликані пришвидшити призначення військовослужбовців на посади, зробити процес їх переведення прозорішим та усунути маніпуляції окремих посадових осіб щодо перешкоджання таким переведенням", — йдеться у повідомленні.

Генштаб запевняє, що запроваджені зміни не змінюють умови повернення до служби після СЗЧ. Водночас роблять недоцільним самовільне залишення частини військовослужбовцями для того, аби перевестися до обраної військової частини.

"Рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби. Для переведення між частинами існують інші законні внормовані інструменти, а не СЗЧ", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

