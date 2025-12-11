Действительно ли в штурмовые части: Генштаб прокомментировал изменения в возвращении военных из СЗЧ

Военнослужащие, вернувшиеся после СЗЧ в батальоны резерва, направляются во все боевые бригады, требующие пополнения личным составом, в том числе в ДШВ и штурмовые части.

Украинские военные. Фото: из открытых источников

Кроме того, упрощен механизм назначения военнослужащих, вернувшихся после самовольного ухода из части, на должности в новые воинские части. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ после распространения во многих бригадах официальных предупреждений, что теперь возвращение из СЗЧ возможно исключительно в десантно-штурмовые или штурмовые полки.

В Генштабе подчеркнули, что изменениями "исключены промежуточные звенья в проработке документов, в том числе армейский корпус, оперативное командование, вид и т.д.".

"Документы на назначение подаются напрямую от воинской части в Генеральный штаб ВС Украины. Эти шаги призваны ускорить назначение военнослужащих на должности, сделать процесс их перевода более прозрачным и устранить манипуляции отдельных должностных лиц по поводу препятствия таким переводам", — говорится в сообщении.

Генштаб уверяет, что введенные изменения не изменяют условия возвращения на службу после СЗЧ. В то же время, делают нецелесообразным самовольное оставление части военнослужащими для того, чтобы перевестись в избранную воинскую часть.

"Рекомендационные письма, которые теперь становятся сугубо электронными, не должны быть способом перевестись из боевой бригады, выполняющей задачи на активном участке фронта, в воинскую часть с более комфортными условиями службы. Для перевода между частями существуют другие законные нормированные инструменты, а не СЗЧ", — отметили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал портал "Комментарии", в ряде бригад уже распространяют официальные предупреждения , что теперь возвращение из СЗЧ возможно исключительно в десантно-штурмовые или штурмовые полки. Военные якобы предупредили, что теперь рекомендательные письма, отношения и другие согласования от командиров частей не учитываются. Все возвращающиеся после СЗЧ автоматически направляются в подразделения приоритетного комплектования, прежде всего штурмовые.