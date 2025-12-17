В Раде жестко высказались о СЗЧ: «Хватит уже заигрывать со всеми»

Большинство военнослужащих, самовольно покинувших воинские части, хотят вернуться на тыловые должности или в подразделения обеспечения.

Народный депутат Роман Костенко. Фото: из открытых источников

Для тех, кто стремится вернуться с СЗЧ, следует разработать четкие правила, сказал в интервью "Украинской правде" секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Роман Костенко.

Народный депутат подчеркнул, что считает СЗЧ предательством тех, кто противостоит врагу на передовой.

"Мы точно не должны идеализировать ситуацию — что вот человеку должны создать условия, чтобы только он вернулся. А если он вернется просто занимать место и получать заработную плату, зачем тогда вообще возвращать? Хватит уже заигрывать со всеми. Ушедшие люди предали тех, кто дерется. 80% побегов из учебных центров, и я считаю, что за это нужно наказывать", — сказал Костенко.

По словам нардепа, власти сейчас должны принимать решение исключительно для сохранения страны, а не для самопиара.

"Популярные решения закончились, пожалуй, в 2022 году, в январе, когда мы рассказывали о том, как жарить шашлыки", — добавил Костенко.

Как сообщал портал "Комментарии", военнослужащие, которые после СЗЧ вернулись в батальоны резерва , направляются во все боевые бригады, требующие пополнения личным составом, в том числе и в ДШВ и штурмовые части. Кроме того, упрощен механизм назначения военнослужащих, вернувшихся после самовольного ухода из части, на должности в новые воинские части. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ после распространения во многих бригадах официальных предупреждений, что теперь возвращение из СЗЧ возможно исключительно в десантно-штурмовые или штурмовые полки.