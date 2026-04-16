У Раді жорстко розгромили Зеленського через його ультиматум: деталі скандалу

Заклики до українських громадян, які нині перебувають за межами країни, повернутися додому для підтримки держави, можуть виявитися малоефективними навіть за умови запровадження додаткових державних механізмів. Частина людей, ймовірно, продовжить шукати можливості залишатися в країнах Європейського Союзу, змінюючи місце проживання або переїжджаючи до більш сприятливих держав. Таку думку висловив народний депутат від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначає, що ідея примусового повернення не здатна стати дієвим інструментом для вирішення кадрових чи мобілізаційних потреб.

На його переконання, ключовою проблемою є відсутність мотивації у громадян повертатися до країни, де тривають бойові дії та зберігається високий рівень небезпеки. Значна частина українців уже інвестувала ресурси, час і зусилля у переїзд та адаптацію за кордоном, тому не готова відмовлятися від досягнутої стабільності.

"Громадяни просто не будуть вмотивовані повертатися. Адже чимало хто з них витратив значні кошти, щоб виїхати й почати жити за кордоном. Крім того, українці не бажають повертатися в умови війни", — зазначив Кицак.

Він також застерігає, що спроби примусового повернення можуть мати зворотний ефект. Замість очікуваного посилення демографічного чи кадрового потенціалу це здатне спричинити подальші міграційні переміщення всередині Європи та ускладнити взаємини між країнами.

За словами депутата, у разі активної співпраці окремих європейських держав з Україною щодо повернення громадян, люди, ймовірно, переїжджатимуть до більш лояльних або безпечних юрисдикцій. Це створить нові міграційні потоки замість повернення в Україну.

"Такий підхід може не принести бажаного результату, а створить натомість нову хвилю міграції по Європі. Лише кілька випадків такого примусового повернення може погіршити ситуацію й люди почнуть переїжджати з країн, які будуть співпрацювати з Україною та депортувати людей. Але все одно таким чином поповнювати лави Збройних Сил не вийде", — прогнозує депутат.

