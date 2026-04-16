Пекло у Києві: озвучено тривожну заяву про нову тактику страшного удару Путіна

Російські війська продовжують використовувати так звану тактику "подвійного удару" під час атак на Київ, що суттєво ускладнює роботу систем протиповітряної оборони та рятувальних служб. Про це заявив авіаційний експерт Богдан Долінце, аналізуючи останні обстріли столиці.

Фахівець пояснює, що в умовах щільної міської забудови та під час польотів дронів на мінімальній висоті їх перехоплення стає вкрай складним завданням. Безпілотники рухаються маршрутами, що проходять безпосередньо між житловими будинками, використовуючи особливості рельєфу та забудови як прикриття. При цьому застосування засобів ураження для їх знищення несе додаткові ризики: уламки можуть падати на будівлі, спричиняючи нові руйнування або становлячи загрозу для цивільних.

"В умовах щільної забудови та при польотах на надмалих висотах перехоплювати ворожі БпЛА надзвичайно складно. Маршрути дронів пролягають безпосередньо між будинками. У разі застосування озброєння для їх збиття існує ймовірність того, що уламки завдадуть додаткових пошкоджень будівлям або призведуть до травмування людей", — підкреслив Долінце.

Окрему загрозу становить і тактика повторних ударів. За словами експерта, окупаційні сили цілеспрямовано порушують норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи нових атак у момент, коли на місці вже працюють рятувальники та медичні бригади. Такі дії значно підвищують ризики для цивільного населення та ускладнюють ліквідацію наслідків обстрілів.

Експерт підкреслює, що мета подібної стратегії полягає у максимальному ураженні людей та створенні додаткового хаосу під час проведення рятувальних операцій. Саме тому тактика "подвійного удару" розглядається як особливо небезпечна та цинічна форма ведення бойових дій у міських умовах.

Портал "Коментарі" вже писав, що у США знову порушено питання можливого імпічменту Дональда Трампа: до Конгресу внесено резолюцію, що містить 13 пунктів обвинувачень.