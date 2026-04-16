В Раде жестоко разгромили Зеленского из-за его ультиматума: детали скандала

Призывы к находящимся за пределами страны украинским гражданам вернуться домой для поддержки государства могут оказаться малоэффективными даже при условии внедрения дополнительных государственных механизмов. Часть людей, вероятно, продолжит искать возможность оставаться в странах Европейского Союза, меняя место жительства или переезжая в более благоприятные государства. Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по экономическому развитию Богдан Кицак.

Он отмечает, что идея принудительного возвращения не может стать действенным инструментом для решения кадровых или мобилизационных потребностей.

По его убеждению, ключевой проблемой является отсутствие мотивации у граждан возвращаться в страну, где продолжаются боевые действия и сохраняется высокий уровень опасности. Значительная часть украинцев уже инвестировала ресурсы, время и усилия по переезду и адаптации за рубежом, поэтому не готова отказываться от достигнутой стабильности.

" Граждане просто не будут мотивированы возвращаться. Ведь многие из них потратили значительные средства, чтобы уехать и начать жить за границей. Кроме того, украинцы не желают возвращаться в условия войны", — отметил Кицак.

Он также предостерегает, что попытки принудительного возвращения могут иметь обратный эффект. Вместо ожидаемого усиления демографического или кадрового потенциала это способно вызвать дальнейшие миграционные перемещения внутри Европы и усложнить взаимоотношения между странами.

По словам депутата, в случае активного сотрудничества отдельных европейских государств с Украиной по возвращению граждан люди, вероятно, будут переезжать в более лояльные или безопасные юрисдикции. Это создаст новые миграционные потоки вместо возвращения в Украину.

"Такой подход может не принести желаемого результата, а создаст новую волну миграции по Европе. Лишь несколько случаев такого принудительного возвращения может усугубить ситуацию и люди начнут переезжать из стран, которые будут сотрудничать с Украиной и депортировать людей. Но все равно, таким образом, пополнять ряды Вооруженных Сил не получится", — прогнозирует депутат.

