У Раді заговорили про вирок системі: політика влади призведе до великих втрат

Кречмаровская Наталия
В Україні зростає кількість СЗЧ — про проблеми говорять і військові, і політики. Народний депутат України Дмитро Разумков розповів, що призвело до такої ситуації.
Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел
За його словами, зростаюча кількість СЗЧ — це не статистика, а вирок системі. За офіційними даними, як зазначив політик, в Україні кількість кримінальних справ за самовільне залишення частини і дезертирство становить 290 тисяч. До того ж півтора мільйона людей знаходяться у розшуку.
Нардеп зазначив, що у парламенті давно зареєстровані законопроєкти, ухвалення яких дозволило б створили систему стимулів для служби в ЗСУ: про терміни служби, ротацію, контрактну армію, підвищення грошового забезпечення, подвійну відпустку після другого року служби. Політик зазначив, що влада їх навіть не розглядає, адже, на його переконання, владі не потрібна система, де працює справедливість.
