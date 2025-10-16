logo_ukra

Війна з Росією У Раді заговорили про вирок системі: політика влади призведе до великих втрат
НОВИНИ

У Раді заговорили про вирок системі: політика влади призведе до великих втрат

Народний депутат Разумков розповів, до якої катастрофи може призвести “безлад та дурість в управлінні державою”

16 жовтня 2025, 17:54
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні зростає кількість СЗЧ — про проблеми говорять і військові, і політики. Народний депутат України Дмитро Разумков розповів, що призвело до такої ситуації. 

У Раді заговорили про вирок системі: політика влади призведе до великих втрат

Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

За його словами, зростаюча кількість СЗЧ — це не статистика, а вирок системі. За офіційними даними, як зазначив політик, в Україні кількість кримінальних справ за самовільне залишення частини і дезертирство становить 290 тисяч. До того ж півтора мільйона людей знаходяться у розшуку.

“Це — наслідок політики влади і тієї бусификації, у яку вона перетворила мобілізаційний процес. Коли біля військкоматів стояли черги бажаючих служити, — їм казали йти додому, бо людей вистачає. За роки повномасштабної війни влада замість якісної, прозорої системи мобілізації побудувала систему заробітку на людях. Корупція в ТЦК сягнула колосальних масштабів: за різними оцінками, там осідає понад 100 млрд грн”, — наголосив політик.

Нардеп зазначив, що у парламенті давно зареєстровані законопроєкти, ухвалення яких дозволило б створили систему стимулів для служби в ЗСУ: про терміни служби, ротацію, контрактну армію, підвищення грошового забезпечення, подвійну відпустку після другого року служби. Політик зазначив, що влада їх навіть не розглядає, адже, на його переконання, владі не потрібна система, де працює справедливість. 

“Їм потрібна система, де можна далі заробляти! Але чим довше влада займається бусифікацією і корупцією, тим гірша ситуація на фронті і всередині країни. Якщо цей безлад і дурість в управлінні державою продовжиться, ми втратимо дуже багато!”, — резюмував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку ситуацію в тилу гостро розкритикували військові.




Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4437
