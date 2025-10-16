В Раде заговорили о приговоре системе: политика власти приведет к большим потерям

В Украине растет количество СЗЧ — о проблемах говорят и военные, и политики. Народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал, что привело к такой ситуации.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

По его словам, растущее количество СЗЧ — это не статистика, а приговор системе. По официальным данным, как отметил политик, в Украине количество уголовных дел за самовольное оставление части и дезертирство составляет 290 тысяч. К тому же полтора миллиона человек находятся в розыске.

"Это — следствие политики власти и той бусификации, в которую она превратила мобилизационный процесс. Когда у военкоматов стояли очереди желающих служить, — им говорили идти домой, потому что людей хватает. За годы полномасштабной войны власти вместо качественной, прозрачной системы мобилизации построили систему заработка на людях. Коррупция в ТЦК достигла колоссальных масштабов: по разным оценкам, там оседает более 100 млрд грн”, — подчеркнул политик.

Нардеп отметил, что в парламенте давно зарегистрированы законопроекты, принятие которых позволило бы создали систему стимулов для службы в ВСУ: о сроках службы, ротации, контрактной армии, повышении денежного довольствия, двойном отпуске после второго года службы. Политик отметил, что власть их даже не рассматривает, ведь, по его убеждению, власти не нужна система, где работает справедливость.

"Им нужна система, где можно дальше зарабатывать! Но чем дольше власть занимается бусификацией и коррупцией, тем хуже ситуация на фронте и внутри страны. Если этот беспорядок и глупость в управлении государством продолжится, мы потеряем очень много!", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какую ситуацию в тылу остро раскритиковали военные.



