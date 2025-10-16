В Раде заговорили о приговоре системе: политика власти приведет к большим потерям

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Украине растет количество СЗЧ — о проблемах говорят и военные, и политики. Народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал, что привело к такой ситуации.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
По его словам, растущее количество СЗЧ — это не статистика, а приговор системе. По официальным данным, как отметил политик, в Украине количество уголовных дел за самовольное оставление части и дезертирство составляет 290 тысяч. К тому же полтора миллиона человек находятся в розыске.
Нардеп отметил, что в парламенте давно зарегистрированы законопроекты, принятие которых позволило бы создали систему стимулов для службы в ВСУ: о сроках службы, ротации, контрактной армии, повышении денежного довольствия, двойном отпуске после второго года службы. Политик отметил, что власть их даже не рассматривает, ведь, по его убеждению, власти не нужна система, где работает справедливость.
