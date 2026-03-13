У Раді з’явився законопроєкт, який може змінити правила мобілізації: деталі

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який може суттєво змінити правила оповіщення та призову громадян під час воєнного стану. Документ передбачає нові підходи до виклику військовозобов’язаних та обмеження силових методів доставлення до територіальних центрів комплектування.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Автором ініціативи став народний депутат Сергій Гривко. Законопроєкт №15076 пропонує внести зміни до Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", щоб чітко врегулювати процедури оповіщення під час мобілізації.

Ключовою новацією документа є заборона примусового силового затримання та доставлення військовозобов’язаних до Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки без законних підстав. Фактично законопроєкт пропонує обмежити практику примусових доставлень громадян до ТЦК.

Згідно з текстом ініціативи, виклик громадян до центрів комплектування пропонується здійснювати лише двома законними способами. Перший – особисте вручення повістки під підпис. Другий – надсилання повістки поштою у вигляді рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

Таким чином, документ має на меті чітко визначити процедуру оповіщення та зменшити кількість суперечливих ситуацій навколо мобілізаційних заходів під час дії воєнного стану.

Наразі законопроєкт перебуває на початковому етапі розгляду в парламенті. Після реєстрації його мають передати на опрацювання до профільного комітету, який підготує рекомендації для подальшого розгляду в сесійній залі.

Чи отримає ініціатива підтримку більшості народних депутатів і чи зміняться правила мобілізації найближчим часом – поки що залишається відкритим питанням.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава держави Володимир Зеленський підписав Закон № 4782-IX (законопроєкт № 13574), який офіційно закріплює право на відпочинок для молодих захисників. Документ передбачає надання 12-місячної відстрочки від подальшої мобілізації для громадян віком від 18 до 25 років, які добровільно відслужили за річним контрактом під час дії воєнного стану.



