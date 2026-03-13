В Раде появился законопроект, который может изменить правила мобилизации: детали

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который может существенно изменить правила оповещения и призыва граждан во время военного положения. Документ предусматривает новые подходы к вызову военнообязанных и ограничению силовых методов доставки в территориальные центры комплектования.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Автором инициативы стал народный депутат Сергей Гривко. Законопроект №15076 предлагает внести изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", чтобы четко урегулировать процедуры оповещения при мобилизации.

Ключевой новацией документа является запрет принудительного силового задержания и доставки военнообязанных в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки без законных оснований. Фактически законопроект предлагает ограничить практику принудительных доставок граждан в ТЦК.

Согласно тексту инициативы, вызов граждан в центры комплектования предлагается осуществлять только двумя законными способами. Первый – личное вручение повестки под подпись. Второй – отправка повестки по почте в виде заказного письма с уведомлением о вручении.

Таким образом, цель документа четко определить процедуру оповещения и уменьшить количество противоречивых ситуаций вокруг мобилизационных мероприятий во время действия военного положения.

В настоящее время законопроект находится на начальном этапе рассмотрения в парламенте. После регистрации его передать на проработку в профильный комитет, который подготовит рекомендации для дальнейшего рассмотрения в сессионном зале.

Получит ли инициатива поддержку большинства народных депутатов и изменятся ли правила мобилизации в ближайшее время – пока остается открытым вопросом.

