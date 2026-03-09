Президент затвердив нові правила мобілізації для звільнених зі служби молодих фахівців

Глава держави Володимир Зеленський підписав Закон № 4782-IX (законопроєкт № 13574), який офіційно закріплює право на відпочинок для молодих захисників. Документ передбачає надання 12-місячної відстрочки від подальшої мобілізації для громадян віком від 18 до 25 років, які добровільно відслужили за річним контрактом під час дії воєнного стану.

Контрактники 18-24

Ця законодавча ініціатива стала відповіддю на проблему, коли через прогалину в нормах контрактників могли повторно призвати до лав ЗСУ буквально на наступний день після демобілізації. За словами секретаря профільного комітету ВРУ Романа Костенка, раніше військові за контрактом "18–24" фактично втрачали обіцяні гарантії:

"Таким чином військові за контрактом "18–24" залишалися без обіцяного права на річну відстрочку".

У Міністерстві оборони підкреслюють, що закон спрямований на захист прав молоді, яка свідомо обрала шлях захисту Батьківщини. Очільник відомства Михайло Федоров зазначив, що цей крок є ключовим елементом нової системи рекрутингу:

"Важливим елементом "Контракту 18–24" є можливість отримати річну відстрочку від мобілізації після завершення служби".

У відомстві також додають, що виконання державних гарантій перед молодими людьми має підвищити авторитет професійної армії:

"Запровадження чітких і прогнозованих правил має підвищити довіру до системи комплектування та зміцнити принципи формування сучасної професійної армії".

Закон набуває чинності вже з наступного дня після його офіційного опублікування, що дозволить звільненим військовослужбовцям планувати своє цивільне життя на найближчий рік без ризику негайного повернення на фронт.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла виступила з різкою критикою реалізації річних контрактів для чоловіків віком 18–24 роки. За її словами, обіцянки про можливість звільнення через рік служби виявилися несправжніми: "Я зразу сказала, що це обман і хлопців ніхто через рік не відпустить".