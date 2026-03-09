Президент утвердил новые правила мобилизации для уволенных со службы молодых специалистов

Глава государства Владимир Зеленский подписал Закон № 4782-IX (законопроект № 13574), официально закрепляющий право на отдых для молодых защитников. Документ предусматривает предоставление 12-месячной отсрочки от последующей мобилизации для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, добровольно отслуживших по годовому контракту во время действия военного положения.

Контрактники 18-24

Эта законодательная инициатива стала ответом на проблему, когда из-за пробела в нормах контрактников могли повторно призвать в ряды ВСУ буквально на следующий день после демобилизации. По словам секретаря профильного комитета ВРУ Романа Костенко, ранее военные по контракту "18-24" фактически теряли обещанные гарантии:

"Таким образом, военные по контракту "18–24" оставались без обещанного права на годовую отсрочку".

В Министерстве обороны подчеркивают, что закон направлен на защиту прав молодежи, сознательно избравшей путь защиты Родины. Глава ведомства Михаил Федоров отметил, что этот шаг является ключевым элементом новой системы рекрутинга:

"Важным элементом Контракта 18–24 является возможность получить годовую отсрочку от мобилизации после завершения службы".

В ведомстве также добавляют, что выполнение государственных гарантий перед молодыми людьми должно повысить авторитет профессиональной армии:

"Внедрение четких и прогнозируемых правил должно повысить доверие к системе комплектования и укрепить принципы формирования современной профессиональной армии".

Закон вступает в силу уже на следующий день после его официального опубликования, что позволит уволенным военнослужащим планировать свою гражданскую жизнь на ближайший год без риска немедленного возвращения на фронт.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая выступила с резкой критикой реализации годовых контрактов для мужчин в возрасте 18–24 года. По ее словам, обещания о возможности увольнения через год службы оказались ложными: "Я сразу сказала, что это обман и ребят никто через год не отпустит".