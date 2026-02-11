Народна депутатка Мар’яна Безугла виступила з різкою критикою реалізації річних контрактів для чоловіків віком 18–24 роки. За її словами, обіцянки про можливість звільнення через рік служби виявилися несправжніми: "Я зразу сказала, що це обман і хлопців ніхто через рік не відпустить".

«Подвійний обман»: Мар’яна Безугла розкритикувала ситуацію з річними контрактами для молоді 18–24 років

Депутатка зазначає, що за рік ситуація не вирішилася, а молодих людей, які повірили державі, "нікуди, звісно, не відпустили". Тепер же, за словами Безуглої, запускається інформкампанія, яка представляє це як технічну проблему, а не "спланований обман".

Зокрема, критику викликав новий законопроєкт. Замість того, щоб дозволити контрактникам звільнитися і підпадати під загальну мобілізацію лише з 25 років, документ пропонує іншу схему. Хлопцю, який підписав контракт у 18 років, дадуть "можливість типу перерви на рік", після чого його знову мобілізують — уже безстроково. "Якби він не підписував контракт, то його б мали право мобілізувати з 25 років", — наголошує Безугла, називаючи це "подвійним обманом".

Нардепка підкреслила, що така політика демотивує молодь: "Хто тоді з молоді йде в таке військо брехні?". На її думку, зараз контраст у ЗСУ складають лише "справжні ідейні герої" та ті, кого мобілізували примусово, тоді як "прагматичні та тверезі" громадяни уникають служби через недовіру до системи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що завершується четвертий рік повномасштабної війни Росії проти України, а влада намагається економити на військових. Народний депутат України Дмитро Разумков переконаний, що держава не може економити на поранених захисниках — вони не мають залишатися без виплат.