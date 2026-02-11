Народный депутат Марьяна Безуглая выступила с резкой критикой реализации годовых контрактов для мужчин в возрасте 18–24 лет. По ее словам, обещания о возможности увольнения через год службы оказались ложными: "Я сразу сказала, что это обман и ребят никто через год не отпустит".

«Двойной обман»: Марьяна Безуглая раскритиковала ситуацию с годовыми контрактами для молодежи 18–24 лет

Депутат отмечает, что за год ситуация не разрешилась, а молодых людей, поверивших государству, "никуда, конечно, не отпустили". Теперь же, по словам Безуглой, запускается информкампания, представляющая это как техническую проблему, а не спланированный обман.

В частности, критику вызвал новый законопроект. Вместо того чтобы позволить контрактникам уволиться и подпадать под общую мобилизацию только с 25 лет, документ предлагает другую схему. Подписавшему контракт в 18 лет парню дадут "возможность типа перерыва в год", после чего его снова мобилизуют — уже бессрочно. "Если бы он не подписывал контракт, то его имели бы право мобилизовать с 25 лет", — отмечает Безугла, называя это "двойным обманом".

Нардепка подчеркнула, что такая политика демотивирует молодежь: "Кто тогда из молодежи уходит в такое войско лжи?". По ее мнению, сейчас контраст в ВСУ составляют лишь "настоящие идейные герои" и те, кого мобилизовали принудительно, тогда как "прагматичные и трезвые" граждане избегают службы из-за недоверия к системе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что завершается четвертый год полномасштабной войны России против Украины, а власти пытаются экономить на военных. Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что государство не может экономить на раненых защитниках, они не должны оставаться без выплат.