У Раді вже не приховують правду: на що насправді готові українці для завершення війни

В українському медіаполі постійно з'являються результати опитування українців щодо умов завершення війни, підтримки політиків тощо. Однак чи правдиві ці дані. Так, у грудні 2025 року, за результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), 75% українців не підтримують так званий російський план (вивід ЗСУ з Донбасу, скасування санкції проти РФ).

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Георгій Мазурашу показав результати опитування щодо умов завершення війни. На питання — Ваше ставлення до перспектив припинення війни на умовах гарантій безпеки України “в обмін на Донбас”?

Найбільше підтримки, 71%, отримав варіант — Не воюю і підтримую такий варіант, інші компроміси, які повернуть мир в Україну.

“Ось вони "класичні" відсотки, про які публічно говорив, зокрема, Доброволець Денис Ярославський. 20% реально готових служити/воювати. З яких 14% вже, а 6% ще треба фахово знайти, і залучити до Сил оборони. Думаю, тут поточні результати цього відкритого опитування — прям показові;) І реалістичні;)”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда поширює чергову цинічну маніпуляцію, мета якої сформувати наратив про нібито “постановочність війни” в Україні.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що для досягнення мети ворог використовує фотографії дитини, зроблені на похоронах загиблих українських військових. Публікується серія фото з різних церемоній прощання, на яких один і той самий хлопчик несе портрети різних полеглих воїнів. Автори маніпулятивних повідомлень заявляють, що хлопчик нібито “грає роль сина”.



