У Раді вже не приховують правду: на що насправді готові українці для завершення війни

Кречмаровская Наталия
В українському медіаполі постійно з'являються результати опитування українців щодо умов завершення війни, підтримки політиків тощо. Однак чи правдиві ці дані. Так, у грудні 2025 року, за результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), 75% українців не підтримують так званий російський план (вивід ЗСУ з Донбасу, скасування санкції проти РФ).
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Георгій Мазурашу показав результати опитування щодо умов завершення війни. На питання — Ваше ставлення до перспектив припинення війни на умовах гарантій безпеки України “в обмін на Донбас”?
Найбільше підтримки, 71%, отримав варіант — Не воюю і підтримую такий варіант, інші компроміси, які повернуть мир в Україну.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда поширює чергову цинічну маніпуляцію, мета якої сформувати наратив про нібито “постановочність війни” в Україні.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що для досягнення мети ворог використовує фотографії дитини, зроблені на похоронах загиблих українських військових. Публікується серія фото з різних церемоній прощання, на яких один і той самий хлопчик несе портрети різних полеглих воїнів. Автори маніпулятивних повідомлень заявляють, що хлопчик нібито “грає роль сина”.