В украинском медиаполе постоянно появляются результаты опроса украинцев по поводу условий завершения войны, поддержки политиков и т.д. Однако правдивы ли эти данные. Так, в декабре 2025 года по результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), 75% украинцев не поддерживают так называемый российский план (вывод ВСУ из Донбасса, отмена санкции против РФ).

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Георгий Мазурашу показал результаты опроса относительно условий завершения войны. На вопрос – Ваше отношение к перспективам прекращения войны на условиях гарантий безопасности Украины "в обмен на Донбасс"?

Больше поддержки, 71%, получил вариант — Не воюю и поддерживаю такой вариант, другие компромиссы, которые вернут мир в Украину.

"Вот они "классические" проценты, о которых публично говорил, в частности, Доброволец Денис Ярославский. 20% реально готовых служить/воевать. Из которых 14% уже, а 6% еще надо профессионально найти, и привлечь к Силам обороны. Думаю, здесь текущие результаты этого открытого опроса — прям показательные;) и реалистичные;)”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяет очередную циничную манипуляцию, цель которой сформировать нарратив о якобы "постановочности войны" в Украине.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что для достижения цели враг использует фотографии ребенка, сделанные на похоронах погибших украинских военных. Публикуется серия фото с разных церемоний прощания, на которых один и тот же мальчик несет портреты разных павших воинов. Авторы манипулятивных сообщений заявляют, что мальчик якобы "играет роль сына".



