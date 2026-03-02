У Раді вже не приховують масштаби катастрофи: до чого радять готуватися українцям

Через ескалацію довкола Ірану ситуація в Україні, найімовірніше погіршиться. У Верховній Раді розповіли, як події на Близькому Сході відобразяться на Україні та до чого готуватися українцям.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Вікторія Гриб розповіла, що ескалація довкола Ірану означає конкретно для України.

“Будьмо реалістами — прямо зараз для нас це означає різке зміщення фокуса глобальної уваги. І так — це гарантовано стане проблемою. Коли у світі з'являється ще одна гаряча точка такого масштабу, ресурси та увага союзників розпорошуються. Для нас це критично небезпечно, адже саме зараз ми ведемо перемовини про посилення нашої ППО”, — зазначила вона.

До того ж, за її словами, така геополітична волатильність, найімовірніше, спровокує подорожчання нафти на світових ринках, що створює додаткові економічні та безпекові виклики.

“Ескалація довкола Ірану вчить нас однієї жорсткої істини: світ продовжує рухатися шляхом ескалації, ігнорування міжнародного права, а хаос та турбулентність починають превалювати над порядком та стабільністю. Ми повинні тверезо оцінювати ситуацію та зробити все від над можливе, щоб зберегти наших людей та нашу країну”, — підсумувала політик.

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що раніше прогнозувала вплив війни на Близькому Сході напряму вдарить по багатьох сферах життя українців. І перша з них, за її словами, – це паливо.

“Минуло зовсім небагато часу, а ми вже бачимо, як ринок реагує. Ціни на стелах АЗС починають повзти вгору. Нафта на світових ринках дорожчає через нестабільність, а оскільки ми повністю залежимо від імпорту, цей стрибок автоматично перекладеться на гаманці українців”, — зауважила народна депутатка.

