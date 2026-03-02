В Раде уже не скрывают масштабы катастрофы: к чему советуют готовиться украинцам

Из-за эскалации вокруг Ирана ситуация в Украине, скорее всего, ухудшится. В Верховной Раде рассказали, как события на Ближнем Востоке отразятся на Украине и к чему готовиться украинцам.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Виктория Гриб рассказала, что эскалация вокруг Ирана означает конкретно для Украины.

"Будем реалистами – прямо сейчас для нас это означает резкое смещение фокуса глобального внимания. И да – это гарантированно станет проблемой. Когда в мире появляется еще одна горячая точка такого масштаба, ресурсы и внимание союзников распыляются. Для нас это критически опасно, ведь именно сейчас мы ведем переговоры об усилении нашей ПВО", — отметила она.

К тому же, по ее словам, такая геополитическая волатильность, скорее всего, спровоцирует подорожание нефти на мировых рынках, что создает дополнительные экономические и вызовы безопасности.

"Эскалация вокруг Ирана учит нас одной жесткой истины: мир продолжает двигаться путем эскалации, игнорирования международного права, а хаос и турбулентность начинают превалировать над порядком и стабильностью. Мы должны трезво оценивать ситуацию и сделать все возможное, чтобы сохранить наших людей и нашу страну", — подытожила политик.

Народная депутат Анна Скороход отметила, что ранее прогнозировала влияние войны на Ближнем Востоке напрямую ударит по многим сферам жизни украинцев. И первая из них, по ее словам, – это топливо.

"Прошло совсем немного времени, а мы уже видим, как рынок реагирует. Цены на стелах АЗС начинают ползти вверх. Нефть на мировых рынках дорожает из-за нестабильности, а поскольку мы полностью зависим от импорта, этот скачок автоматически переведется на кошельки украинцев", — отметила народ.

