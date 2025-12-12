У Раді вже не добирають слів: пояснили, чому насправді чоловіки не хочуть воювати

Питання справедливої мобілізації в Україні постало давно. Чимало громадян пояснюють своє рішення не йти на війну тим, що на фронт не відправляють дітей посадовців, міністрів, народних депутатів. У Верховній Раді переконані, що це все відмовки.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Народний депутат Олександр Федієнко пояснив, чому військовозобов'язані відмовляються йти на війну. Політик висловив переконання, що навіть коли всі через, кого вони не хочуть воювати, підуть воювати, вони все одно знайдуть причину в іншому.

“На жаль, багато читає проросійських новин. Це прям якийсь біль. Якщо я раніше був категорично проти будь якихось блокувань, то зараз я вже не знаю… Так у 2022 було багато черг у ТЦК, так це зрозуміло. Бо тоді було багато проукраїнськи налаштованих військовозобовʼязаних. Вони і зараз є, але на жаль проросійське ІПСО робить свою справу”, — пояснив народний депутат.

Також повідомив, що йому написали:

Чому не воюють силовики які на пенсії в 45 років.

Якого х*ра розплодили стільки ТЦК, які нападають по 10 чоловік на одного.

Половину силовиків на фронт.

Я не засуджую тих хто ховається, якби допомагали тим хто служить.

Я надіюсь, що може скоро все зміниться ….., І люди зміняться.

Бо всіх за*бала несправедливість, бо ті хто може відкупитись не воюють, простих гребуть, мільйон силовиків сидить просто.

“У мене теж є питання… Якого х*ра дають хабарі ТЦК? Чому понад три роки ховаються, а зараз винні ТЦК? І так далі. Ні не зміниться”, — підсумував політик.

