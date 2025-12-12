В Раде уже не подбирают слова: объяснили, почему на самом деле мужчины не хотят воевать

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Вопрос справедливой мобилизации в Украине назрел давно. Многие граждане объясняют свое решение не идти на войну тем, что на фронт не отправляют детей чиновников, министров, народных депутатов. В Верховной Раде уверены, что это все отговорки.
Народный депутат Александр Федиенко объяснил, почему военнообязанные отказываются идти на войну. Политик выразил убеждение, что даже если все из-за кого они не хотят воевать, пойдут воевать, они все равно найдут причину в другом.
Также сообщил, что ему написали:
Почему не воюют силовики на пенсии в 45 лет.
Которого х*ра расплодили столько ТЦК, которые нападают по 10 человек на одного.
Половина силовиков на фронт.
Я не осуждаю тех, кто скрывается, если бы помогали служить.
Я надеюсь, что может скоро все изменится… И люди изменятся.
Потому что всех за*бала несправедливость, потому что те, кто может откупиться, не воюют, простых гребут, миллион силовиков сидит просто.
