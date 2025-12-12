В Раде уже не подбирают слова: объяснили, почему на самом деле мужчины не хотят воевать

Вопрос справедливой мобилизации в Украине назрел давно. Многие граждане объясняют свое решение не идти на войну тем, что на фронт не отправляют детей чиновников, министров, народных депутатов. В Верховной Раде уверены, что это все отговорки.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Народный депутат Александр Федиенко объяснил, почему военнообязанные отказываются идти на войну. Политик выразил убеждение, что даже если все из-за кого они не хотят воевать, пойдут воевать, они все равно найдут причину в другом.

"К сожалению, много читает пророссийских новостей. Это прямая какая-то боль. Если я раньше был категорически против каких-либо блокировок, то сейчас я уже не знаю... Да, в 2022 было много очередей в ТЦК, так это понятно. Потому что тогда было много проукраински настроенных военнообязанных. Они и сейчас есть, но, к сожалению, пророссийское ИПСО делает свое дело”, — пояснил народный депутат.

Также сообщил, что ему написали:

Почему не воюют силовики на пенсии в 45 лет.

Которого х*ра расплодили столько ТЦК, которые нападают по 10 человек на одного.

Половина силовиков на фронт.

Я не осуждаю тех, кто скрывается, если бы помогали служить.

Я надеюсь, что может скоро все изменится… И люди изменятся.

Потому что всех за*бала несправедливость, потому что те, кто может откупиться, не воюют, простых гребут, миллион силовиков сидит просто.

"У меня тоже есть вопросы... Какого х*ра дают взятки ТЦК? Почему более трех лет скрываются, а сейчас виноваты ТЦК? И так далее. Нет не изменится", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде объяснили, почему ТЦК могут мобилизовать забронированных.