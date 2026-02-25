У Раді уже не приховують проблем: критичний дедлайн для України настане у березні-квітні

Російські обстріли завдали значної шкоди Україні — пошкоджено та зруйновано велику кількість об’єктів. Ворог б’є по газовій, енергетичній, тепловій інфраструктурі, логістиці, критичних та соціальних об’єктах.

Народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що, за словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить 90,6 млрд дол.

Майже 80% від загальної суми — 71 млрд дол. — необхідні саме для відновлення та модернізації генераційних потужностей, повідомила політик.

Решта потреб, за її словами, включає:

6,4 млрд дол. — теплове господарство,

5,2 млрд дол. — газотранспортна інфраструктура,

4,6 млрд дол. — нафтова галузь, включно з переробкою.

За даними RDNA5, лише для швидкого відновлення енергетики у 2026 році необхідно 4,9 млрд дол.

“Отже, наміри влади — уникнути повторення ситуації цієї зими — задекларовані. Але результат залежить від двох речей: швидкості рішень і своєчасного фінансування”, — переконана нардепка.

Критичний дедлайн — березень-квітень, пояснила вона. Саме зараз має відбутися запуск проєктів. Інакше, за її словами, є ризик знову не встигнути.

“Щоб обіцянки не розходилися зі справами, потрібен системний парламентський контроль виконання. Вважаю, що цю функцію щонайменше має здійснювати профільний комітет Верховної Ради. Країна не переживе ще одну зиму без життєздатних умов”, — підсумувала народна депутатка.

