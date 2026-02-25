У Раді уже не приховують проблем: критичний дедлайн для України настане у березні-квітні

Рубрики
Російські обстріли завдали значної шкоди Україні — пошкоджено та зруйновано велику кількість об’єктів. Ворог б’є по газовій, енергетичній, тепловій інфраструктурі, логістиці, критичних та соціальних об’єктах.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що, за словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить 90,6 млрд дол.
Майже 80% від загальної суми — 71 млрд дол. — необхідні саме для відновлення та модернізації генераційних потужностей, повідомила політик.
Решта потреб, за її словами, включає:
6,4 млрд дол. — теплове господарство,
5,2 млрд дол. — газотранспортна інфраструктура,
4,6 млрд дол. — нафтова галузь, включно з переробкою.
За даними RDNA5, лише для швидкого відновлення енергетики у 2026 році необхідно 4,9 млрд дол.
Критичний дедлайн — березень-квітень, пояснила вона. Саме зараз має відбутися запуск проєктів. Інакше, за її словами, є ризик знову не встигнути.
