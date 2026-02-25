В Раде уже не скрывают проблем: критический дедлайн для Украины наступит в марте-апреле

Рубрики
Российские обстрелы нанесли значительный ущерб Украине — повреждено и разрушено большое количество объектов. Враг бьет по газовой, энергетической, тепловой инфраструктуре, логистике, критическим и социальным объектам.
Народная депутат Нина Южанина сообщила, что, по словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, общая потребность в восстановлении и модернизации энергетического сектора на следующие десять лет составляет 90,6 млрд долл.
Почти 80% от общей суммы – 71 млрд долл. – необходимы именно для восстановления и модернизации генерационных мощностей, сообщила политик.
Остальные потребности, по ее словам, включают:
6,4 млрд долл. — тепловое хозяйство,
5,2 млрд долл. — газотранспортная инфраструктура,
4,6 млрд долл. — нефтяная отрасль, включая переработку.
По данным RDNA5, только для скорейшего восстановления энергетики в 2026 году необходимо 4,9 млрд долл.
Критический дедлайн – март-апрель, объяснила она. Именно сейчас предстоит запуск проектов. Иначе, по ее словам, есть риск снова не успеть.
