Российские обстрелы нанесли значительный ущерб Украине — повреждено и разрушено большое количество объектов. Враг бьет по газовой, энергетической, тепловой инфраструктуре, логистике, критическим и социальным объектам.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Нина Южанина сообщила, что, по словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, общая потребность в восстановлении и модернизации энергетического сектора на следующие десять лет составляет 90,6 млрд долл.

Почти 80% от общей суммы – 71 млрд долл. – необходимы именно для восстановления и модернизации генерационных мощностей, сообщила политик.

Остальные потребности, по ее словам, включают:

6,4 млрд долл. — тепловое хозяйство,

5,2 млрд долл. — газотранспортная инфраструктура,

4,6 млрд долл. — нефтяная отрасль, включая переработку.

По данным RDNA5, только для скорейшего восстановления энергетики в 2026 году необходимо 4,9 млрд долл.

"Следовательно, намерения власти — избежать повторения ситуации этой зимой — задекларированы. Но результат зависит от двух вещей: скорости решений и своевременного финансирования", — убеждена нардепка.

Критический дедлайн – март-апрель, объяснила она. Именно сейчас предстоит запуск проектов. Иначе, по ее словам, есть риск снова не успеть.

"Чтобы обещания не расходились с делами, нужен системный парламентский контроль исполнения. Считаю, что эту функцию, по меньшей мере, должен осуществлять профильный комитет Верховной Рады. Страна не переживет еще одну зиму без жизнеспособных условий", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какую правду о войне рассказала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.



