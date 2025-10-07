У Раді шокували зізнанням: Україна фактично фінансує Росію

Україна вимагає від західних партнерів посилити санкції проти Росії — припинити купувати російську нафту. Однак, виявляється, що Україна сама фактично купує нафтопродукти з російської нафти і таким чином сплачує кошти у бюджет ворога.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів, за результатами розслідування виявилося, що Україна купує значну частину індійського дизельного пального.

“А Індія сьогодні ключовий покупець російської нафти — там сірої чи чорної… Тобто фактично ми, купуючи індійське дизпальне, оплачуємо так само гроші в російський бюджет”, — зазначив політик.

При цьому він пояснив, що в Україні дуже серйозно постраждала нафтопереробка.

“Були потужні удари. І не випадково ворог бив туди. У нас виник дефіцит, який швидко заповнився, адже цей ринок абсолютно конкурентний”, — зазначив народний депутат.

За його словами, трейдери хороші бізнесмени та швидко працюють. Кучеренко нагадав про дефіцит, який виник у 2022 році, і як його швидко заповнили.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія значно посилила обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України. Чимало населених пунктів залишилися без світла — запроваджені графіки обмеження електропостачання.

За словами голови ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олега Попенка, у ворога одна мета — залишити Україну без газу і фактично створити соціально-гуманітарну кризу, оскільки виникне гостра проблема з опаленням у розпал опалювального сезону.

Експерт пояснив, що звісно це буде великий тиск на українську владу з усіх боків, і всередині країни електорально та політично ззовні.