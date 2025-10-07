У Раді шокували зізнанням: Україна фактично фінансує Росію

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Україна вимагає від західних партнерів посилити санкції проти Росії — припинити купувати російську нафту. Однак, виявляється, що Україна сама фактично купує нафтопродукти з російської нафти і таким чином сплачує кошти у бюджет ворога.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів, за результатами розслідування виявилося, що Україна купує значну частину індійського дизельного пального.
При цьому він пояснив, що в Україні дуже серйозно постраждала нафтопереробка.
За його словами, трейдери хороші бізнесмени та швидко працюють. Кучеренко нагадав про дефіцит, який виник у 2022 році, і як його швидко заповнили.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія значно посилила обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України. Чимало населених пунктів залишилися без світла — запроваджені графіки обмеження електропостачання.
За словами голови ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олега Попенка, у ворога одна мета — залишити Україну без газу і фактично створити соціально-гуманітарну кризу, оскільки виникне гостра проблема з опаленням у розпал опалювального сезону.
Експерт пояснив, що звісно це буде великий тиск на українську владу з усіх боків, і всередині країни електорально та політично ззовні.