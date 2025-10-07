logo_ukra

BTC/USD

121676

ETH/USD

4512.84

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Раді шокували зізнанням: Україна фактично фінансує Росію
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді шокували зізнанням: Україна фактично фінансує Росію

Народний депутат України Олексій Кучеренко пояснив, яким чином Україна сплачує гроші у російський бюджет

7 жовтня 2025, 19:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Україна вимагає від західних партнерів посилити санкції проти Росії — припинити купувати російську нафту. Однак, виявляється, що Україна сама фактично купує нафтопродукти з російської нафти і таким чином сплачує кошти у бюджет ворога. 

У Раді шокували зізнанням: Україна фактично фінансує Росію

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів, за результатами розслідування виявилося, що Україна купує значну частину індійського дизельного пального.

“А Індія сьогодні ключовий покупець російської нафти — там сірої чи чорної… Тобто фактично ми, купуючи індійське дизпальне, оплачуємо так само гроші в російський бюджет”, — зазначив політик. 

При цьому він пояснив, що в Україні дуже серйозно постраждала нафтопереробка. 

“Були потужні удари. І не випадково ворог бив туди. У нас виник дефіцит, який швидко заповнився, адже цей ринок абсолютно конкурентний”, — зазначив народний депутат.

За його словами, трейдери хороші бізнесмени та швидко працюють. Кучеренко нагадав про дефіцит, який виник у 2022 році, і як його швидко заповнили. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія значно посилила обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України. Чимало населених пунктів залишилися без світла — запроваджені графіки обмеження електропостачання. 

За словами голови ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олега Попенка, у ворога одна мета — залишити Україну без газу і фактично створити соціально-гуманітарну кризу, оскільки виникне гостра проблема з опаленням у розпал опалювального сезону. 

Експерт пояснив, що звісно це буде великий тиск на українську владу з усіх боків, і всередині країни електорально та політично ззовні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/OleksiiKucherenko/5792
Теги:

Новини

Всі новини