В Раде шокировали признанием: Украина фактически финансирует Россию

Украина требует от западных партнеров ужесточить санкции против России – прекратить покупать российскую нефть. Однако, оказывается, Украина сама фактически покупает нефтепродукты из российской нефти и таким образом платит средства в бюджет врага.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, что по результатам расследования оказалось, что Украина покупает значительную часть индийского дизельного топлива.

"А Индия сегодня ключевой покупатель российской нефти — там серой или черной... То есть фактически мы, покупая индийское дизтопливо, оплачиваем также деньги в российский бюджет", — отметил политик.

При этом он пояснил, что в Украине серьезно пострадала нефтепереработка.

"Были мощные удары. И не случайно враг бил туда. У нас возник быстро заполнившийся дефицит, ведь этот рынок абсолютно конкурентный", — отметил народный депутат.

По его словам, трейдеры хорошие бизнесмены и быстро работают. Кучеренко напомнил о дефиците, возникшем в 2022 году, и как его быстро восполнили.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия значительно усилила обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины. Многие населенные пункты остались без света — введены графики ограничения электроснабжения.

По словам главы ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олега Попенко, у врага одна цель — оставить Украину без газа и фактически создать социально-гуманитарный кризис, поскольку возникнет острая проблема с отоплением в разгар отопительного сезона.

Эксперт объяснил, что, конечно, это будет большое давление на украинские власти со всех сторон, и внутри страны электорально и политически извне.