У Раді розкрили правду про завершення війни: що приховує влада

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Сергій Кречмаровський
Заява народного депутата Олексія Гончаренка щодо необхідності шукати варіанти завершення війни спричинила гостру дискусію. Зазначали, що позиція нардепа — це капітуляція України, поступки Росії тощо.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат розглянув альтернативу — аргументи, через які не можна завершити війну.
1. Росія має розвалитись!
2. Путін — помре!
Однак зауважив, скільки часу ще чекати, адже його батько та дід жили довго. Тож Путін може прожити ще 10 років. До того ж є ризик що після Путіна прийде новий “Путін”. Що тоді робити, зазначає політик.
3. У Росії будуть величезні економічні проблеми і тоді вона буде змушена зупинити війну.
4. Кількість вбитих російських військових створить напругу і тоді Росія не зможе більше мобілізувати людей до армії.
Політик зауважив, що Росія провела часткову мобілізацію. Зараз продовжує набирати людей по-контракту і все виходить. За його словами, в Росії взагалі проблем з людьми немає. А якщо почнуться, то, зазначив, оголосять мобілізацію.
5. Ми зробимо балістику і це буде гейм-ченджер.
Серед варіантів, які часто звучать, за його словами, воювати ще 100 років і там щось буде. Політик зазначив, що цей варіант зазвичай озвучують люди, які розбагатіли на війні, або ті, хто приїхав в Україну, або у яких немає ні дітей, ні сімʼї.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про таємні домовленості у війні, які порушив Путін.