У Раді розкрили правду про завершення війни: що приховує влада

Заява народного депутата Олексія Гончаренка щодо необхідності шукати варіанти завершення війни спричинила гостру дискусію. Зазначали, що позиція нардепа — це капітуляція України, поступки Росії тощо.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат розглянув альтернативу — аргументи, через які не можна завершити війну.

1. Росія має розвалитись!

“Підтримую! А як? Чому вона ще не розвалилась? Ладно б якби, наприклад, зараз ми б бачили процеси якогось розвалу. Татарстан відділявся чи Чечня бунтувала. Ні-чо-го. В Татарстані, навпаки, найбільше виробництво шахедів”, — зазначив політик.

2. Путін — помре!

“Також класний варіант. Підтримую”, — підкреслив нардеп.

Однак зауважив, скільки часу ще чекати, адже його батько та дід жили довго. Тож Путін може прожити ще 10 років. До того ж є ризик що після Путіна прийде новий “Путін”. Що тоді робити, зазначає політик.

3. У Росії будуть величезні економічні проблеми і тоді вона буде змушена зупинити війну.

“Гарна гіпотеза. Зараз Росія є найбільш санкціонованою країною світу. Кожен рік вони показують ріст ВВП. Гроші у них є. Вони за все переплачують в рази 3-4 більше ніж ми і все одно вистачає грошей на війну. Вони ще не почали навіть економити”, — розповів Гончаренко.

4. Кількість вбитих російських військових створить напругу і тоді Росія не зможе більше мобілізувати людей до армії.

Політик зауважив, що Росія провела часткову мобілізацію. Зараз продовжує набирати людей по-контракту і все виходить. За його словами, в Росії взагалі проблем з людьми немає. А якщо почнуться, то, зазначив, оголосять мобілізацію.

“Якщо у нас йде мобілізація 5 років (методи ми знаємо), то чому ті ж методи не можуть бути в Росії? І чому вона не може мобілізовувати людей так само і так довго?”, — підкреслив політик.

5. Ми зробимо балістику і це буде гейм-ченджер.

“У Росії балістика, шахеди, купу ракет і ми не здаємось 5 років. Так, вони завдали нам великих збитків, але військове виробництво не змогли зупинити. Чому ми думаємо, що ми зможемо? Їх виробничі потужності побудовані приблизно так само, як і наші, бо будувались в радянському союзі”, — наголосив політик.

Серед варіантів, які часто звучать, за його словами, воювати ще 100 років і там щось буде. Політик зазначив, що цей варіант зазвичай озвучують люди, які розбагатіли на війні, або ті, хто приїхав в Україну, або у яких немає ні дітей, ні сімʼї.

“Їм подобається війна і не подобаються українці. Їх слухати не треба”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про таємні домовленості у війні, які порушив Путін.