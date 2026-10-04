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Таємні домовленості у війні більше не діють: що різко змінив Путін

Які таємні домовленості існували у війні: політтехнолог Постернак приголомшив правдою

4 жовтня 2026, 12:39
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Сергій Кречмаровський

Удари по мостах у Києві свідчать про те, що певні таємні домовленості у війні Росії проти України більше не діють.

Таємні домовленості у війні більше не діють: що різко змінив Путін

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Про це розповів політтехнолог Олег Постернак. За його словами, приклади домовленостей, яких раніше дотримувалися, наступні: 

  • як тільки вищі посадові особи прибувають, наприклад, на серйозну ділянку фронту, інтенсивність бойових дій зменшується, 

  • в серпні 2024 року за посередництва Катару Україна і Росія домовилися про енергетичне перемир'я. Зима 24-25-го року була більш-менш стабільно спокійною,

  • обмін військовополоненими відбувається по закритих каналах,

  • уповноважений з прав людини, омбудсмен має постійний зв'язок зі своїми колегами у РФ,

  • Україна не б'є по військових об’єктах на території Білорусі.

За словами експерта, у Росії була можливість бити по мостах протягом усього часу війни, навіть у 2022 році були атаки на київську інфраструктуру мостову.

“Цей режим негласних таємних домовленостей не діє вже. Він зірваний. Російська Федерація пішла на це свідомо. Президент (Зеленський, — ред.), в принципі, підтвердив це у своїх коментарях. Він сказав, що Росія начебто дала інструкцію, Генштабу ЗС РФ вести війну не за правилами”, — зауважив Постернак. 

При цьому експерт уточнив, що  правила війни вимагають ударів по воєнно-промисловій інфраструктурі, а мости — це воєнний трафік. 

“Тому Російська Федерація, коли б'є по мостах в Києві, вона не б'є в порушенні правил війни, вона б'є в порушення попередніх домовленостей, утаємниченого характеру, які, безумовно є в будь-яких війнах”, — уточнив політтехнолог. 

Постернак назвав декілька версій, чому Путін пішов на цей крок: 

- Росія розуміє, що їй доведеться йти на енергетичне і морське перемир'я, а можливо на інфраструктурне, більш широке перемир'я, тому хоче якомога більше вразити цивільних об'єктів на території Києва. Щоб потім піти на перемир'я і сказати: "Ну, в принципі, нам це вигідно. Ми і так вже винищили все, що треба в Україні: енергетику, систему дата-центрів, інтернет-зв'язок, воєнну логістику, мости тощо”. 

- Путін дійсно ні на яке енергетичне перемир'я не йде. Як пояснив експерт, "він просто увімкнув режим безбашеної ескалації, про що свідчить, наприклад, його валдайська промова щодо ядерної зброї".

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якої глобальної помилки припустилася влада у 2022 році.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=hTbxgSavBOM
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