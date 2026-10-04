Тайные договоренности в войне больше не действуют: что резко изменил Путин

Удары по мостам в Киеве свидетельствуют о том, что определенные тайные договоренности в войне России против Украины больше не действуют.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Об этом рассказал политтехнолог Олег Постернак. По его словам, примеры ранее соблюдаемых договоренностей следующие:

как только высшие должностные лица прибывают, например, на серьезный участок фронта, интенсивность боевых действий уменьшается,

в августе 2024 года при посредничестве Катара Украина и Россия договорились об энергетическом перемирии. Зима 24-25-го года была более или менее стабильно спокойной,

обмен военнопленными происходит по закрытым каналам,

уполномоченный по правам человека, омбудсмен имеет постоянную связь со своими коллегами в РФ,

Украина не бьет по военным объектам на территории Беларуси.

По словам эксперта, у России была возможность бить по мостам в течение всего времени войны, даже в 2022 году были атаки на киевскую мостовую инфраструктуру.

"Этот режим негласных тайных договоренностей уже не действует. Он сорван. Российская Федерация пошла на это сознательно. Президент (Зеленский, — ред.), в принципе, подтвердил это в своих комментариях. Он сказал, что Россия вроде бы дала инструкцию, Генштабу ВС РФ вести войну по правилам", — отметил Постернак.

При этом эксперт уточнил, что правила войны требуют ударов по военно-промышленной инфраструктуре, а мосты – это военный трафик.

"Поэтому Российская Федерация, когда бьет по мостам в Киеве, она не бьет в нарушении правил войны, она бьет в нарушение предварительных договоренностей, таинственного характера, которые, безусловно, есть в любых войнах", — уточнил политтехнолог.

Постернак назвал несколько версий, почему Путин пошел на этот шаг:

– Россия понимает, что ей придется идти на энергетическое и морское перемирие, а возможно на инфраструктурное, более широкое перемирие, поэтому хочет как можно больше поразить гражданские объекты на территории Киева. Чтобы потом пойти на перемирие и сказать: "Ну, в принципе, нам это выгодно. Мы и так уничтожили все, что нужно в Украине: энергетику, систему дата-центров, интернет-связь, военную логистику, мосты и т.д.".

– Путин действительно ни на какое энергетическое перемирие не идет. Как пояснил эксперт, "он просто включил режим безбашенной эскалации, о чем свидетельствует, например, его валдайская речь по поводу ядерного оружия".

Напомним: портал "Комментарии" писал, какую глобальную ошибку допустили власти в 2022 году.



