Тайные договоренности в войне больше не действуют: что резко изменил Путин

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Сергій Кречмаровський
Удары по мостам в Киеве свидетельствуют о том, что определенные тайные договоренности в войне России против Украины больше не действуют.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Об этом рассказал политтехнолог Олег Постернак. По его словам, примеры ранее соблюдаемых договоренностей следующие:
как только высшие должностные лица прибывают, например, на серьезный участок фронта, интенсивность боевых действий уменьшается,
в августе 2024 года при посредничестве Катара Украина и Россия договорились об энергетическом перемирии. Зима 24-25-го года была более или менее стабильно спокойной,
обмен военнопленными происходит по закрытым каналам,
уполномоченный по правам человека, омбудсмен имеет постоянную связь со своими коллегами в РФ,
Украина не бьет по военным объектам на территории Беларуси.
По словам эксперта, у России была возможность бить по мостам в течение всего времени войны, даже в 2022 году были атаки на киевскую мостовую инфраструктуру.
При этом эксперт уточнил, что правила войны требуют ударов по военно-промышленной инфраструктуре, а мосты – это военный трафик.
Постернак назвал несколько версий, почему Путин пошел на этот шаг:
– Россия понимает, что ей придется идти на энергетическое и морское перемирие, а возможно на инфраструктурное, более широкое перемирие, поэтому хочет как можно больше поразить гражданские объекты на территории Киева. Чтобы потом пойти на перемирие и сказать: "Ну, в принципе, нам это выгодно. Мы и так уничтожили все, что нужно в Украине: энергетику, систему дата-центров, интернет-связь, военную логистику, мосты и т.д.".
– Путин действительно ни на какое энергетическое перемирие не идет. Как пояснил эксперт, "он просто включил режим безбашенной эскалации, о чем свидетельствует, например, его валдайская речь по поводу ядерного оружия".
Напомним: портал "Комментарии" писал, какую глобальную ошибку допустили власти в 2022 году.