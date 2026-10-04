В Раде раскрыли правду о завершении войны: что скрывает власть

Заявление народного депутата Алексея Гончаренко о необходимости искать варианты завершения войны вызвало острую дискуссию. Отмечали, что позиция нардепа – это капитуляция Украины, уступки России и тому подобное.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат рассмотрел альтернативу – аргументы, из-за которых нельзя завершить войну.

1. Россия должна развалиться!

"Поддерживаю! А как? Почему она еще не развалилась? Ладно бы, например, сейчас мы бы видели процессы какого-то развала. Татарстан отделялся или Чечня бунтовала. Ни-че-го. В Татарстане, наоборот, самое большое производство шахедов", — отметил политик.

2. Путин – умрет!

"Также классный вариант. Поддерживаю", — подчеркнул нардеп.

Однако заметил, сколько времени еще ждать, ведь его отец и дед жили долго. Путин может прожить еще 10 лет. К тому же есть риск, что после Путина придет новый "Путин". Что тогда делать, отмечает политик.

3. У России будут огромные экономические проблемы и тогда она будет вынуждена остановить войну.

"Хорошая гипотеза. Сейчас Россия является наиболее санкционированной страной мира. Каждый год они показывают рост ВВП. Деньги у них есть. Они за все переплачивают в раза 3-4 больше, чем мы и все равно хватает денег на войну. Они еще не начали даже экономить", — рассказал Гончаренко.

4. Количество убитых русских военных создаст напряжение и тогда Россия не сможет больше мобилизовать людей в армию.

Политик отметил, что Россия провела частичную мобилизацию. Сейчас продолжает набирать людей по контракту и все получается. По его словам, у России вообще проблем с людьми нет. А если начнутся, то отметил, объявят мобилизацию.

"Если у нас идет мобилизация 5 лет (методы мы знаем), то почему те же методы не могут быть в России? И почему она не может мобилизовывать людей так же и так долго?", — подчеркнул политик.

5. Мы сделаем баллистику и это будет гейм-ченджер.

"В России баллистика, шахеды, куча ракет и мы не сдаемся 5 лет. Да, они нанесли нам большой ущерб, но военное производство не смогли остановить. Почему мы думаем, что мы сможем? Их производственные мощности построены примерно так же, как и наши, потому что строились в советском союзе", — подчеркнул политик.

Среди часто звучащих вариантов, по его словам, воевать еще 100 лет и там что-то будет. Политик отметил, что этот вариант обычно озвучивают разбогатевшие на войне люди или те, кто приехал в Украину, или у которых нет ни детей, ни семьи.

"Им нравится война и не нравятся украинцы. Их слушать не надо", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал о тайных договоренностях в войне, которые нарушил Путин.