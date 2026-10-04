В Раде раскрыли правду о завершении войны: что скрывает власть

Рубрики
МЕНЮ
Сергій Кречмаровський
Заявление народного депутата Алексея Гончаренко о необходимости искать варианты завершения войны вызвало острую дискуссию. Отмечали, что позиция нардепа – это капитуляция Украины, уступки России и тому подобное.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат рассмотрел альтернативу – аргументы, из-за которых нельзя завершить войну.
1. Россия должна развалиться!
2. Путин – умрет!
Однако заметил, сколько времени еще ждать, ведь его отец и дед жили долго. Путин может прожить еще 10 лет. К тому же есть риск, что после Путина придет новый "Путин". Что тогда делать, отмечает политик.
3. У России будут огромные экономические проблемы и тогда она будет вынуждена остановить войну.
4. Количество убитых русских военных создаст напряжение и тогда Россия не сможет больше мобилизовать людей в армию.
Политик отметил, что Россия провела частичную мобилизацию. Сейчас продолжает набирать людей по контракту и все получается. По его словам, у России вообще проблем с людьми нет. А если начнутся, то отметил, объявят мобилизацию.
5. Мы сделаем баллистику и это будет гейм-ченджер.
Среди часто звучащих вариантов, по его словам, воевать еще 100 лет и там что-то будет. Политик отметил, что этот вариант обычно озвучивают разбогатевшие на войне люди или те, кто приехал в Украину, или у которых нет ни детей, ни семьи.
Напомним: портал "Комментарии" писал о тайных договоренностях в войне, которые нарушил Путин.