У Раді пояснили, який мир сьогодні нав’язують Україні і, хто за цим стоїть

Кравцев Сергей
Люди, які називають себе миротворцями або говорять, що вони "за мир" , навіть несправедливий – дуже часто звинувачують опонентів, нібито ті хочуть продовження війни. Але диявол, як завжди, у деталях – і деталях дуже великих. Не завжди той, хто виступає за мир, насправді приведе до цього миру. І не завжди той, хто закликає захищати себе, хоче продовження війни. Про це розповів нардеп Микола Княжицький.
Мир в Україні. Фото: із відкритих джерел
Нардеп зазначає, завершення війни буває різним. Є завершення війни з втратами, коли хтось буде незадоволений, але збережеться найголовніше – державність, суверенітет, власна мова, власна культура і можливість себе захистити в майбутньому, щоб війна ніколи не повторилася.
Микола Княжицький підсумовує, тому всі ці спекуляції про те, що ті, хто проти підписання принизливого "миру", нібито виступають за продовження війни, очевидно, режисуються виключно з російської сторони.
