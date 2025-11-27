У Раді пояснили, який мир сьогодні нав’язують Україні і, хто за цим стоїть

Люди, які називають себе миротворцями або говорять, що вони "за мир" , навіть несправедливий – дуже часто звинувачують опонентів, нібито ті хочуть продовження війни. Але диявол, як завжди, у деталях – і деталях дуже великих. Не завжди той, хто виступає за мир, насправді приведе до цього миру. І не завжди той, хто закликає захищати себе, хоче продовження війни. Про це розповів нардеп Микола Княжицький.

Мир в Україні. Фото: із відкритих джерел

Нардеп зазначає, завершення війни буває різним. Є завершення війни з втратами, коли хтось буде незадоволений, але збережеться найголовніше – державність, суверенітет, власна мова, власна культура і можливість себе захистити в майбутньому, щоб війна ніколи не повторилася.

"А є зовсім інший "мир". Коли від тебе вимагають просто так віддати значну частину території. Коли тобі не дають повноцінно розвивати власну мову й культуру, нав’язуючи імперське втручання імперської мови й імперської культури. Коли тобі забороняють мати ефективну армію або вступати в союзи, які можуть тебе захистити. Це теж мир, але такий мир веде не просто до нової війни, а до знищення нації", – зазначив політик.

Микола Княжицький підсумовує, тому всі ці спекуляції про те, що ті, хто проти підписання принизливого "миру", нібито виступають за продовження війни, очевидно, режисуються виключно з російської сторони.

Читайте також на порталі "Коментарі" — після резонансної публікації агентства Bloomberg маски остаточно знято, адже стало зрозуміло, хто насправді стоїть за "мирним планом" із 28 пунктів. Він публічно був запропонований США, а насправді був розроблений у жовтні під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера і росіянина Кирила Дмитрієва. Які наслідки для дипломатичного процесу та власне для України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.



