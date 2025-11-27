Люди, которые называют себя миротворцами или говорят, что они "за мир", даже несправедливы – очень часто обвиняют оппонентов, якобы те хотят продолжения войны. Но дьявол, как обычно, в деталях и деталях очень больших. Не всегда выступающий за мир на самом деле приведет к этому миру. И не всегда призывающий защищать себя хочет продолжения войны. Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.

Мир в Украине. Фото: из открытых источников

Нардеп отмечает, что большинство украинцев, очевидно, выступает за мир, но завершение войны бывает разным. Есть завершение войны с потерями, когда кто-то будет недоволен, но сохранится самое главное – государственность, суверенитет, собственный язык, собственная культура и возможность защитить себя в будущем, чтобы война никогда не повторилась.

"А есть совсем другой "мир". Когда от тебя требуют просто так отдать значительную часть территории. Когда тебе не дают полноценно развивать свой язык и культуру, навязывая имперское вмешательство имперского языка и имперской культуры. Когда тебе запрещают иметь эффективную армию или вступать в союзы, которые могут защитить тебя. Это тоже мир, но такой мир ведет не просто к новой войне, а к уничтожению нации", – отметил политик.

Николай Княжицкий подытоживает, поэтому все эти спекуляции о том, что те, кто против подписания унизительного "мира", якобы выступают за продолжение войны, очевидно, режиссируются исключительно с российской стороны.

