Война с Россией В Раде объяснили, какой мир сегодня навязывают Украине и кто за этим стоит
НОВОСТИ

В Раде объяснили, какой мир сегодня навязывают Украине и кто за этим стоит

Нардеп Николай Княжицкий рассказал, что большинство украинцев, очевидно, выступает за мир, но здесь есть ряд нюансов.

27 ноября 2025, 08:40
Кравцев Сергей

Люди, которые называют себя миротворцами или говорят, что они "за мир", даже несправедливы – очень часто обвиняют оппонентов, якобы те хотят продолжения войны. Но дьявол, как обычно, в деталях и деталях очень больших. Не всегда выступающий за мир на самом деле приведет к этому миру. И не всегда призывающий защищать себя хочет продолжения войны. Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.

В Раде объяснили, какой мир сегодня навязывают Украине и кто за этим стоит

Мир в Украине. Фото: из открытых источников

Нардеп отмечает, что большинство украинцев, очевидно, выступает за мир, но завершение войны бывает разным. Есть завершение войны с потерями, когда кто-то будет недоволен, но сохранится самое главное – государственность, суверенитет, собственный язык, собственная культура и возможность защитить себя в будущем, чтобы война никогда не повторилась.

"А есть совсем другой "мир". Когда от тебя требуют просто так отдать значительную часть территории. Когда тебе не дают полноценно развивать свой язык и культуру, навязывая имперское вмешательство имперского языка и имперской культуры. Когда тебе запрещают иметь эффективную армию или вступать в союзы, которые могут защитить тебя. Это тоже мир, но такой мир ведет не просто к новой войне, а к уничтожению нации", – отметил политик.

Николай Княжицкий подытоживает, поэтому все эти спекуляции о том, что те, кто против подписания унизительного "мира", якобы выступают за продолжение войны, очевидно, режиссируются исключительно с российской стороны.

Читайте на портале "Комментарии" — после резонансной публикации агентства Bloomberg маски окончательно сняты, ведь стало понятно, кто на самом деле стоит за "мирным планом" из 28 пунктов. Он был публично предложен США, а на самом деле был разработан в октябре во время встречи спецпредставителя президента США Стива Виткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и россиянина Кирилла Дмитриева. Какие последствия для дипломатического процесса и для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.




