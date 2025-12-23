logo_ukra

У Раді планують ліквідувати можливість ухилення від служби для чоловіків: що придумали
У Раді планують ліквідувати можливість ухилення від служби для чоловіків: що придумали

У Раді планують ліквідувати можливість ухилення від служби для чоловіків, які йдуть навчатися після 25 років

23 грудня 2025, 14:41
Автор:
Недилько Ксения

Голова комітету ВРУ з питань освіти Сергій Бабак повідомив, що в Україні чоловіки продовжують ухилятися від служби шляхом навчання на бакалавраті та в аспірантурі.

Через це комітет з питань освіти разом з комітетом з питань нацбезпеки працює над тим, щоб переглянути правила і закрити можливі лазівки.

"Найбільше в 2024-2025 роках чоловіки у віці 25+ вступали на рівень фахової передвищої освіти. Вступна кампанія 2023 року підсвітила, що під виглядом навчання на бакалавраті та в аспірантурі освіту часто намагалися використати не за прямим призначенням, а як спосіб відтермінування виконання військового обов’язку.

Тоді на цей виклик ми запровадили ряд рішень, які стали дієвими запобіжниками. Їхню ефективність підтвердили результати вступу 2024-2025 років.

Водночас аналіз минулого та поточного року показує інші тенденції – різке зростання зацікавленості фаховою передвищою освітою серед цієї ж вікової групи", – зазначив нардеп.

За його даними, у 2024 році найбільше чоловіків 25+ вступили саме на цей рівень освіти – 55 581 особа.

У 2025 році ця закономірність збереглася, але вже меншою мірою – 24 819 вступників.

"Освіта має використовуватися за призначенням. Тож працюємо разом з Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки для того, щоб обмежити будь-які можливості для ухилиння перед виконанням військового обовʼязку, щоб системно переглянути правила і закрити можливі лазівки, обовʼязково зберігаючи баланс між правом на освіту та відповідальністю в умовах воєнного стану", – зауважив Бабак.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні можуть скоротити перелік хвороб, які дають непридатність до служби. Військова омбудсменка пояснила, чому ВЛК визнають придатними людей із захворюваннями



