Глава комитета ВРУ по вопросам образования Сергей Бабак сообщил, что в Украине мужчины продолжают уклоняться от службы путем обучения на бакалавриате и в аспирантуре.

В Раде планируют ликвидировать возможность уклонения от службы для мужчин: что придумали

Поэтому комитет по вопросам образования вместе с комитетом по вопросам нацбезопасности работает над тем, чтобы пересмотреть правила и закрыть возможные лазейки.

"Больше всего в 2024-2025 годах мужчины в возрасте 25+ вступали на уровень профессионального высшего образования . Вступительная кампания 2023 подсветила, что под видом обучения на бакалавриате и в аспирантуре образование часто пытались использовать не по прямому назначению, а как способ отсрочки выполнения воинского долга.

Тогда по этому вызову мы ввели ряд решений, которые стали действенными предохранителями. Их эффективность подтвердили результаты вступления 2024-2025 годов.

В то же время анализ прошлого и текущего года показывает другие тенденции – резкий рост заинтересованности профессиональным высшим образованием среди этой возрастной группы ", – отметил нардеп.

По его данным, в 2024 году больше всего мужчин 25+ поступили именно на этот уровень образования – 55 581 человек.

В 2025 году эта закономерность сохранилась, но уже в меньшей степени – 24 819 абитуриентов.

"Образование должно использоваться по назначению. Поэтому работаем вместе с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки для того, чтобы ограничить любые возможности для уклонения перед исполнением воинского долга, чтобы системно пересмотреть правила и закрыть возможные лазейки, обязательно сохраняя баланс между правом на образование и ответственностью в условиях военного положения", – отметил Бабак.

