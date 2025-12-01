У Раді не приховують найгіршого: чому мирні переговори можуть провалитися

Україна провела переговори зі США щодо умов мирного плану. Загалом українська сторона оцінила результати, як позитивні. Однак у Верховній Раді розповіли про помилки України.

Мирні переговори. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка України Софія Федина наголосила, що сьогодні критично важливо, щоб Україна говорила власним голосом і визначала рамки майбутніх домовленостей.

Перше, за її словами, Україна досі не пояснила президенту США Дональду Трампу, чому дружба з Путіним означає крах його політичної кар’єри, чому зупинка війни на московських умовах веде до нових конфліктів у Європі і чому це є геополітична поразка демократичного світу.

“І це — результат шести років руйнування інституцій, де Україна щоразу відсувається на другий план і фактично усувається від процесу. Корупційні скандали лише підсилюють слабкість і б’ють по здатності держави захищати себе на міжнародній арені… Справа в найближчому оточенні президента, яке роками крало й продовжує це робити. Саме їхня діяльність, а не антикорупційні органи, підриває нашу обороноздатність та позиції у переговорах”, — наголосила народна депутатка.

Другий ключовий момент, як пояснила Федина”, хто веде перемовини. Після Єрмака головою переговорної групи призначили Умерова, фігуранта корупційного скандалу.

“Це фактично ляпас нашим американським партнерам і сигнал, що професійних дипломатів у влади або немає, або їх не допускають. У списку переговорників лише один справжній дипломат — Кислиця. Решта — військові, апарат президентського офісу і незрозумілі “кабінетні” люди, яких немає у жодних правових конструкціях. А переговори — це не лише наради під камери. Це неформальні зустрічі, робота з контекстом, навички "читати між рядків". Це те, що вміють дипломати — і те, чого не можуть робити військові чи політичні менеджери”, — наголосила народна депутатка.

За її словами, найголовніше те, що Україна не має власної позиції.

“Ми лише реагуємо: відбиваємось від одного плану, другого, третього — замість того, щоб пропонувати свій. І тут виходимо на ключове: Єдина формула, яка зараз можлива — повне припинення вогню. Бо повне припинення вогню з боку РФ — це те, проти чого ніхто не може заперечити”, — пояснила вона.

Народна депутатка пояснила, що повне припинення вогню дасть Україні певний виграш часової рамки, яка створить можливість зміцнювати армію, діставати міжнародну підтримку, розвивати свою військову промисловість, стабілізувати державу і, принаймні, витримати.

“Задля цього це має працювати парламентська дипломатія, задля цього мають працювати усі люди, які мають контакти з американцями, які мають контакти на найвищих рівнях”, — підсумувала нардепка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленський заявив після переговорів України та США.



