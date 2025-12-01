Украина провела переговоры с США по условиям мирного плана. В целом украинская сторона оценила результаты как положительные. Однако в Верховной Раде рассказали об ошибках Украины.

Мирные переговоры. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины София Федина подчеркнула, что сегодня критически важно, чтобы Украина говорила собственным голосом и определяла рамки будущих договоренностей.

Первое, по ее словам, Украина до сих пор не объяснила президенту США Дональду Трампу, почему дружба с Путиным означает крах его политической карьеры, почему остановка войны на московских условиях ведет к новым конфликтам в Европе и почему это геополитическое поражение демократического мира.

"И это — результат шести лет разрушения институтов, где Украина каждый раз отодвигается на второй план и фактически отстраняется от процесса. Коррупционные скандалы лишь усиливают слабость и бьют по способности государства защищать себя на международной арене... Дело в ближайшем окружении президента, которое годами воровало и продолжает это делать. Именно их деятельность, а не антидеятельность, а не антидеятельность, а не антипод переговорах”, — подчеркнула народная депутат.

Второй ключевой момент, как объяснила Федина", кто ведет переговоры. После Ермака главой переговорной группы был назначен Умеров, фигурант коррупционного скандала.

"Это фактически пощечина нашим американским партнерам и сигнал, что профессиональных дипломатов у власти или нет, или их не допускают. В списке переговорщиков лишь один настоящий дипломат — Кислица. Остальные — военные, аппарат президентского офиса и непонятные "кабинетные" люди, которых нет ни в каких правовых конструкциях. А переговоры — это не только совещания под камеры. Это неформальные встречи, работа с контекстом, навыки "читать между строк". Это то, что умеют дипломаты – и то, чего не могут делать военные или политические менеджеры”, — подчеркнула депутат.

По ее словам, самое главное, что Украина не имеет собственной позиции.

"Мы только реагируем: отбиваемся от одного плана, второго, третьего — вместо того, чтобы предлагать свой. И здесь выходим на ключевое: Единственная формула, которая сейчас возможна — полное прекращение огня. Потому что полное прекращение огня со стороны РФ — это то, против чего никто не может возразить", — пояснила она.

Народная депутат объяснила, что полное прекращение огня даст Украине определенный выигрыш временной рамки, которая создаст возможность укреплять армию, получать международную поддержку, развивать свою военную промышленность, стабилизировать государство и, по крайней мере, выдержать.

"Для этого это должна работать парламентская дипломатия, для этого должны работать все люди, имеющие контакты с американцами, имеющие контакты на высших уровнях", — подытожила нардепка.

