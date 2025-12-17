У Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки повідомили, що в Україні понад 500 тисяч загиблих і більше 500 тисяч поранених на війні. Про це заявив народний депутат Дмитро Разумков.

У Раді назвали втрати України на фронті

"Але війну на фронті сьогодні програє не українська армія. Так само українську економіку знищує не український народ. Усе це – наслідок діяльності безвідповідальної, непрофесійної і корупційної влади.

Учора президент заявив, що українці, які змінили цивільну професію на військову, мають право після війни повернутися додому. Звучить так, ніби за це ще треба подякувати. Ніби право повернутися до вільного життя, а не стати рабом, — це бонус, а не елементарна справедливість.

Очевидно, владі цього не хотілося б. Бо коли захисники повернуться, вони ставитимуть дуже незручні запитання", – наголошує Разумков.

За його словами, військові спитають у влади, чому в країні будувалися корупційні схеми, поки вони сиділи в окопах. Та чому в кишенях ТЦК та пов’язаних з ними структур осідає понад 200 мільярдів гривень? Хто це кришує? Хто перетворив мобілізацію на бізнес?

"Сьогодні в системі ТЦК — понад три десятка тисяч посад. Якщо хоча б частину тих, хто не був на фронті, відправити захищати, а не бусифікувати, держава отримала б декілька повноцінних бригад.

Натомість військовим розповідають нові контракти на 10 років, коли ні людей, ні економіки на таку війну просто не вистачить. А паралельно – розповідають казки про те, що з новими контрактами у них буде можливість демобілізуватися", – зауважив Разумков.

Він нагадав, що завтра — рівно рік, як у Верховній Раді мав з’явитися закон від влади про терміни служби.

"Його немає. Вже готовий законопроєкт "Розумної Політики" не пускають у зал. Так само і з проєктами про ротацію, додаткові відпустки і мільйон за підписання першого контракту. Це якраз те, що стало б стимулом для служби в ЗСУ.

Але порядок денний Парламенту наповнений питаннями, які не мають нічого спільного з обороною, справедливістю і майбутнім країни", – додав нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що для ведення стратегічної наступальної операції росіяни наростили угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб. Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Контактної групи з питань оборони України “Рамштайн”.