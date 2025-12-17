В Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сообщили, что в Украине более 500 тысяч погибших и более 500 тысяч раненых на войне. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Разумков.

В Раде назвали потери Украины на фронте

"Но войну на фронте сегодня проигрывает не украинская армия. Также украинскую экономику уничтожает не украинский народ. Все это – следствие деятельности безответственной, непрофессиональной и коррупционной власти.

Вчера президент заявил, что украинцы, сменившие гражданскую профессию на военную, имеют право после войны вернуться домой. Звучит так, будто за это еще надо поблагодарить. Как будто право вернуться к свободной жизни, а не стать рабом, — это бонус, а не элементарная справедливость.

Очевидно, власти этого не хотелось бы. Ибо когда защитники вернутся, они будут задавать очень неудобные вопросы", – отмечает Разумков.

По его словам, военные спросят у властей, почему в стране строились коррупционные схемы , пока они сидели в окопах . Почему в карманах ТЦК и связанных с ними структур оседает более 200 миллиардов гривен? Кто это крошит? Кто превратил мобилизацию в бизнес?

"Сегодня в системе ТЦК — более трех десятков тысяч должностей. Если хотя бы часть тех, кто не был на фронте, отправить защищать, а не бусифицировать, государство получило бы несколько полноценных бригад.

Военным же рассказывают новые контракты на 10 лет, когда ни людей, ни экономики на такую войну просто не хватит. А параллельно – рассказывают сказки о том, что с новыми контрактами у них будет возможность демобилизоваться", – заметил Разумков.

Он напомнил , что завтра — ровно год, как в Верховной Раде должен появиться закон от власти о сроках службы.

Его нет. Уже готовый законопроект "Разумной Политики" не пускают в зал. Так же и с проектами о ротации, дополнительных отпусках и миллионе за подписание первого контракта. Это как раз то, что стало стимулом для службы в ВСУ.

Но повестка дня Парламента наполнена вопросами, не имеющими ничего общего с обороной, справедливостью и будущим страны", – добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что для ведения стратегической наступательной операции россияне нарастили группировку до численности около 710 тысяч человек. Несмотря на значительные потери, российская армия не отказывается от продолжения наступательных действий, хотя существенных оперативных успехов не достигла. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Рамштайн.