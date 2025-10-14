У Раді назвали термін закінчення бойових дій: подробиці

Рубрики
Кречмаровская Наталия
За час повномасштабної війни Росії проти України з'явилося чимало інсайтів про можливе завершення війни. Народний депутат України Максим Бужанський поділився своїм баченням термінів припинення бойових дій.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Політик зазначив: має надію, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Тelegraf.
Зазначив, що світ побачив тріумфальний успіх Трампа у Газі — обидві сторони та ХАМАС, і Ізраїль оголосили про закінчення війни. Ізраїльські заручники звільнені, Ізраїль вивів війська із Сектору Газа та випустив палестинців.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нещодавно президент США Дональд Трамп припустив, що незабаром Росія та Україна сядуть за стіл переговорів. Лідер США назвав війну в Україні “безглуздою та найгіршою після Другої світової” і заявив, що сторони мають “багато причин” розпочати перемовини найближчим часом.
На запитання журналіста, чи планує він посилити тиск для досягнення домовленостей щодо України, Трамп відповів:
“Ми посилюємо тиск. Ми робимо це разом. НАТО чудово справляється”.
Лідер США також похвалив керівництво Альянсу й зазначив, що НАТО активно закуповує американську зброю, “більшість якої йде в Україну”.