У Раді назвали термін закінчення бойових дій: подробиці

За час повномасштабної війни Росії проти України з'явилося чимало інсайтів про можливе завершення війни. Народний депутат України Максим Бужанський поділився своїм баченням термінів припинення бойових дій.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Політик зазначив: має надію, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Тelegraf.

“Я зараз не говорю про мир, про припинення війни, підписання угод. Але мені здається, що це очікування висить у повітрі”, — уточнив він.

Зазначив, що світ побачив тріумфальний успіх Трампа у Газі — обидві сторони та ХАМАС, і Ізраїль оголосили про закінчення війни. Ізраїльські заручники звільнені, Ізраїль вивів війська із Сектору Газа та випустив палестинців.

“По-перше, у Трампа розв’язалися руки, по-друге, його авторитет після того, як він "замирив" Близький Схід, злетів на недосяжну висоту. Я сподіваюся, що все це разом допоможе нам закінчити війну протягом найближчих кількох місяців”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нещодавно президент США Дональд Трамп припустив, що незабаром Росія та Україна сядуть за стіл переговорів. Лідер США назвав війну в Україні “безглуздою та найгіршою після Другої світової” і заявив, що сторони мають “багато причин” розпочати перемовини найближчим часом.

На запитання журналіста, чи планує він посилити тиск для досягнення домовленостей щодо України, Трамп відповів:

“Ми посилюємо тиск. Ми робимо це разом. НАТО чудово справляється”.

Лідер США також похвалив керівництво Альянсу й зазначив, що НАТО активно закуповує американську зброю, “більшість якої йде в Україну”.



