Резонансна заява Трампа щодо війни в Україні: яке рішення можливе найближчим часом

Переговорний трек між Україною та Росією фактично завершився. Крім того, ворог показує ескалацію — “вибиваючи” енергетику, газову та залізничну інфраструктуру.

Переговори. Фото портал "Коментарі"

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським зазначав, що Україна може повернути території до кордонів 1991 року.

Американський лідер на зустрічі з фінським колегою Стуббом у Білому домі на запитання журналіста, чи планує він посилити тиск для досягнення домовленостей щодо України, Дональд Трамп відповів:

“Ми посилюємо тиск. Ми робимо це разом. НАТО чудово справляється”.

Лідер США також похвалив керівництво Альянсу й зазначив, що НАТО активно закуповує американську зброю, “більшість якої йде в Україну”, пише видання “Новини.Live”.

Також Трамп виключив нових санкцій проти Росії. На запитання журналіста, чи планує він запровадити додаткові санкції проти Росії, президент США відповів коротко:

“Можливо. Так, можливо”.

Також лідер США назвав війну в Україні “безглуздою та найгіршою після Другої світової” і заявив, що сторони мають “багато причин” розпочати перемовини найближчим часом.

“Незабаром Росія та Україна сядуть за стіл переговорів”, — зазначив Трамп.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент США Дональд Трамп під час засідання Кабінету міністрів заявив, що в Єгипті планується підписання фінальної угоди щодо Гази. За його словами, бойовики ХАМАС повинні вже в першій половині наступного тижня звільнити всіх заручників. Також, за словами Трампа, Сектор Гази буде "перебудований".



