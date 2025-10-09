Резонансное заявление Трампа о войне в Украине: какое решение возможно в ближайшее время

Переговорный трек между Украиной и Россией фактически завершился. Кроме того, враг показывает эскалацию – "выбивая" энергетику, газовую и железнодорожную инфраструктуру.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским отмечал, что Украина может вернуть территории к границам 1991 года.

Американский лидер на встрече с финским коллегой Стуббом в Белом доме на вопрос журналиста, планирует ли он усилить давление для достижения договоренностей по Украине, Дональд Трамп ответил:

"Мы усиливаем давление. Мы делаем это вместе. НАТО отлично справляется".

Лидер США также похвалил руководство Альянса и отметил, что НАТО активно закупает американское оружие, "большинство которого идет в Украину", пишет издание "Новости. Live".

Также Трамп исключил новые санкции против России. На вопрос журналиста, планирует ли он ввести дополнительные санкции против России, президент США ответил коротко:

"Возможно. Да, возможно".

Также лидер США назвал войну в Украине "бессмысленной и худшей после Второй мировой" и заявил, что стороны имеют "много причин" начать переговоры в ближайшее время.

"В скором времени Россия и Украина сядут за стол переговоров", — отметил Трамп.

