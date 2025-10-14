logo

Война с Россией В Раде назвали срок окончания боевых действий: подробности
НОВОСТИ

В Раде назвали срок окончания боевых действий: подробности

Народный депутат Максим Бужанский спрогнозировал, когда могут закончиться боевые действия на территории Украины

14 октября 2025, 16:39
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

За время полномасштабной войны России против Украины появилось немало инсайтов о возможном завершении войны. Народный депутат Украины Максим Бужанский поделился своим видением сроков прекращения боевых действий.

В Раде назвали срок окончания боевых действий: подробности

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Политик отметил: надеется, что до конца ноября наступит остановка боевых действий. Об этом он сказал в интервью изданию Telegraf.

"Я сейчас не говорю о мире, о прекращении войны, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе", — уточнил он.

Отметил, что мир увидел триумфальный успех Трампа в Газе – обе стороны и ХАМАС, и Израиль объявили об окончании войны. Израильские заложники освобождены, Израиль вывел войска из сектора Газа и выпустил палестинцев.

"Во-первых, у Трампа развязались руки, во-вторых, его авторитет после того, как он "замирил" Ближний Восток, взлетел на недостижимую высоту. Я надеюсь, что все это вместе поможет нам закончить войну в ближайшие несколько месяцев", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что недавно президент США Дональд Трамп предположил, что вскоре Россия и Украина сядут за стол переговоров. Лидер США назвал войну в Украине "бессмысленной и худшей после Второй мировой" и заявил, что стороны имеют "многие причины" начать переговоры в ближайшее время.

На вопрос журналиста, планирует ли он усилить давление для достижения договоренностей по Украине, Трамп ответил:

"Мы усиливаем давление. Мы делаем это вместе. НАТО отлично справляется".

Лидер США также похвалил руководство Альянса и отметил, что НАТО активно закупает американское оружие, "большинство которого идет в Украину".




Источник: https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2025-10-14/5922970-est-nadezhda-chto-k-kontsu-noyabrya-nastupit-ostanovka-boevykh-deystviy-blits-intervyu-s-nardepom-maksimom-buzhanskim
