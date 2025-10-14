В Раде назвали срок окончания боевых действий: подробности

Рубрики
Кречмаровская Наталия
За время полномасштабной войны России против Украины появилось немало инсайтов о возможном завершении войны. Народный депутат Украины Максим Бужанский поделился своим видением сроков прекращения боевых действий.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Политик отметил: надеется, что до конца ноября наступит остановка боевых действий. Об этом он сказал в интервью изданию Telegraf.
Отметил, что мир увидел триумфальный успех Трампа в Газе – обе стороны и ХАМАС, и Израиль объявили об окончании войны. Израильские заложники освобождены, Израиль вывел войска из сектора Газа и выпустил палестинцев.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что недавно президент США Дональд Трамп предположил, что вскоре Россия и Украина сядут за стол переговоров. Лидер США назвал войну в Украине "бессмысленной и худшей после Второй мировой" и заявил, что стороны имеют "многие причины" начать переговоры в ближайшее время.
На вопрос журналиста, планирует ли он усилить давление для достижения договоренностей по Украине, Трамп ответил:
"Мы усиливаем давление. Мы делаем это вместе. НАТО отлично справляется".
Лидер США также похвалил руководство Альянса и отметил, что НАТО активно закупает американское оружие, "большинство которого идет в Украину".